TP.HCM bãi bỏ quyết định chuyển 1,92 ha rừng làm nhà máy rác Côn Đảo

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định liên quan dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Theo đó, UBND TP.HCM bãi bỏ Quyết định 3000/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ về chuyển mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo.

Bãi rác tại Côn Đảo đã quá tải, đặt ra yêu cầu cấp thiết về xử lý rác thải và bảo vệ môi trường biển đảo. Ảnh: Lê Bình/Nông Nghiệp Việt Nam.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này. UBND đặc khu Côn Đảo phối hợp các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan quản lý đất đai, lâm nghiệp, môi trường và các nội dung khác có liên quan.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tiếp tục quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp theo hiện trạng và quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Theo Quyết định 3000/2024, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo với tổng diện tích là 1,92 ha.

Toàn bộ 1,92 ha chuyển mục đích là rừng đặc dụng, thuộc phân khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo. Trong đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo có trách nhiệm lập phương án tận dụng lâm sản, tổ chức khai thác để bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư.