TP.HCM áp dụng quy định mới trong nạo vét, nâng cấp ao hồ

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2026. Theo đó, các hoạt động nâng cấp, sửa chữa, nạo vét hướng đến mục tiêu khôi phục dung tích bị bồi lắng, duy trì năng lực thiết kế, tăng dung tích hữu ích, dung tích phòng lũ, bảo đảm khả năng tích nước, điều tiết nước, tiêu thoát nước và an toàn công trình… trong quá trình thực hiện phải tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, kiểm soát độ đục, hạn chế khuấy động bùn, bảo vệ chất lượng nguồn nước và không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận hành công trình.

Ảnh minh họa.

Các dự án phải được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định; nhà đầu tư được lựa chọn theo trình tự quy định. Sản phẩm thu hồi không thực hiện bán đấu giá mà được xác định giá trị trên cơ sở khối lượng sản phẩm thu hồi nhân với giá tính thuế tài nguyên do UBND TP.HCM ban hành.

Đối với các trường hợp giá trị sản phẩm thu hồi lớn hơn chi phí thực hiện dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp phần chênh lệch vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp chi phí thực hiện dự án lớn hơn giá trị sản phẩm thu hồi, ngân sách Nhà nước thực hiện thanh toán phần chênh lệch theo hợp đồng đã ký kết và trong phạm vi kinh phí được bố trí.

Quy định cũng xác định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, giám sát môi trường, kiểm soát khối lượng sản phẩm thu hồi, kiểm toán và quyết toán dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tham mưu UBND TP.HCM tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát. UBND phường, xã, đặc khu phối hợp theo dõi quá trình thi công, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.