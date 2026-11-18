Ngày 18.11, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” kết hợp tuyên truyền pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương cho bà con ngư dân trên địa bàn xã Long Hải.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, “Ăn sáng cùng ngư dân” là hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân – dân, tạo cầu nối gần gũi để Lực lượng vũ trang Thành phố và các cơ quan chức năng kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; qua đó đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày.

Tại chương trình, các chủ tàu, thuyền trưởng và bà con ngư dân đã được tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn khẳng định, ngư dân là lực lượng trực tiếp vươn khơi, bám biển, góp phần quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển bằng chính hoạt động lao động sản xuất thường ngày trên các ngư trường truyền thống của quê hương.

Mỗi chuyến ra khơi của bà con không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế gia đình mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm thiêng liêng đối với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn khẳng định thêm.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn tặng quà cho bà con ngư dân

Tại chương trình, các chủ tàu, thuyền trưởng và bà con ngư dân đã được tuyên truyền, phổ biến những quy định trọng tâm về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cùng Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

“Ăn sáng cùng ngư dân” và tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Thông qua chương trình còn góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên biển, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân địa phương trong quá trình khai thác hải sản, chung sức giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.