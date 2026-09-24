TP.HCM: Án mạng ở Củ Chi khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Tối 24/9, lãnh đạo UBND xã Củ Chi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ án tại một dãy trọ trên đường Hồ Văn Tắng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi đến dãy trọ nơi người vợ đang ở. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, nam thanh niên dùng dao tấn công những người bên trong phòng trọ.

Vụ việc khiến người vợ và chị vợ tử vong. Cha vợ và một người cháu bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu.

Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn về hướng tỉnh Tây Ninh cũ. Công an xã Củ Chi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan truy xét, bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và vợ.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa, điều tra vụ án mạng.

Theo lãnh đạo UBND xã Củ Chi, chiều cùng ngày, đại diện UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi hai nạn nhân bị thương.

Hiện, sức khỏe cha vợ nghi phạm đã ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục chăm sóc. Người cháu, là con của chị vợ nghi phạm, đang được phẫu thuật.

Theo người dân sống gần khu vực xảy ra vụ án, vợ chồng nghi phạm từ Cà Mau lên TP.HCM. Người vợ làm công nhân, còn người chồng làm nghề sửa xe máy. Hai người thuê trọ cùng gia đình nhà vợ trên đường Hồ Văn Tắng.

Thời gian gần đây, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Chiều 24/9, người chồng quay lại phòng trọ và xảy ra cãi vã với vợ trước khi xảy ra vụ việc.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.