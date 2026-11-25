UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3.

Kế hoạch nhằm xác định cụ thể công việc, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thu hồi đất; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Phối cảnh nút giao Gò Công trên Vành đai 3.

UBND thành phố giao các sở, ngành phối hợp với UBND các phường Long Bình, Long Phước, Tăng Nhơn Phú, chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Các cơ quan phải phân công rõ nhiệm vụ, thời hạn và kết quả, chủ động xử lý khó khăn phát sinh, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố yêu cầu hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo đồng thuận trong người dân; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Công tác kiểm tra, đôn đốc cũng được chú trọng nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Theo kế hoạch, toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng phải hoàn thành chậm nhất ngày 28/2/2027.

Dự án nút giao Gò Công và tuyến nối Xa lộ Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 12.440 tỷ đồng, được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tháng 8/2025. Công trình dài khoảng 5,9 km, điểm đầu tại nút giao Trạm 2 trên Xa lộ Hà Nội, điểm cuối tại nút giao Gò Công, nơi Vành đai 3 giao với đường Nguyễn Xiển. Tuyến đi qua ba phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình và Long Phước.

Dự án được chia thành hai thành phần, trong đó phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có kinh phí dự kiến hơn 7.111 tỷ đồng; phần xây dựng nút giao và tuyến kết nối hơn 5.329 tỷ đồng.

Riêng nút giao Gò Công được thiết kế dạng ngã tư khác mức 4 tầng, kết hợp đảo tròn và cầu cạn trên Vành đai 3. Dự án còn xây dựng các cầu vượt tại nút giao Lê Văn Việt - D1, rạch Gò Công và rạch Trau Trảu.

Tuyến nối Xa lộ Hà Nội với nút giao Gò Công được đầu tư theo giai đoạn, trước mắt xây dựng hai đường song hành với tổng cộng 6 làn xe. Khi hoàn thành, công trình sẽ tăng kết nối giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, góp phần nâng cao năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Đông, giảm áp lực cho các trục giao thông hiện hữu.

Theo kế hoạch trước đây, dự án dự kiến khởi công xây dựng trong quý I/2027 và hoàn thành vào quý IV/2028. Việc TP.HCM đặt mốc bàn giao mặt bằng trước tháng 3/2027 là bước quan trọng để chuẩn bị triển khai phần xây lắp theo tiến độ.