TP. HCM: Ấm áp đêm hội Vui Tết Trung thu tại phường Tăng Nhơn Phú

Trình diễn múa lân sư rồng tại đêm hội

Tối 25.9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng số – Kết nối yêu thương”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo phường, đại diện các đơn vị, trường học, khu phố, các đơn vị đồng hành, phụ huynh và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Võ Trung Hiếu phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Trung Hiếu cho biết, chăm lo cho trẻ em luôn là một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị phường quan tâm thực hiện.

Mỗi phần quà Trung thu không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng dành cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường cũng trân trọng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc chung tay chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi; đồng thời mong muốn những hoạt động này tiếp thêm niềm vui, động lực để các em chăm ngoan, học tốt, biết yêu thương, chia sẻ và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Các bạn nhỏ với hoạt động trải nghiệm công nghệ

Điểm nhấn của đêm hội là sự kết hợp giữa những nét đẹp quen thuộc của Tết Trung thu truyền thống với các hoạt động trải nghiệm công nghệ. Các em được tham gia hội thi thiết kế lồng đèn, trang trí mâm cỗ; trải nghiệm khoa học - công nghệ, tương tác và số hóa hình ảnh các nhân vật dân gian như Chú Cuội, Chị Hằng. Bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ, múa lân, xiếc, ảo thuật và hoạt náo, tạo không khí sôi nổi, gần gũi.

Dịp này, BTC trao 150 phần quà, gồm bánh, lồng đèn, sữa và 200.000 đồng tiền mặt, đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn Thanh niên phường trao 90 phần quà cho các em nhận học bổng Nguyễn Hữu Thọ. Gần 600 phần quà cũng được gửi đến thiếu nhi tham dự đêm hội.

BTC trao quà đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Các hoạt động chăm lo không chỉ góp phần mang đến cho trẻ em một mùa Trung thu vui tươi, an lành mà còn thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên phường cũng trao giải Hội thi thiết kế lồng đèn Trung thu, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 7 giải Khuyến khích; Hội thi thiết kế trang trí mâm cỗ gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Thông qua các hội thi, thiếu nhi có thêm không gian để phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo, tinh thần đoàn kết, đồng thời tiếp cận và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống trong dịp Tết Trung thu.

Các bạn nhỏ hào hứng với phần đố vui của Chú Cuội

Khép lại đêm hội, các em thiếu nhi cùng lãnh đạo địa phương, phụ huynh, đoàn viên thanh niên và BTC tham gia rước đèn trên tuyến đường Hồ Thị Tư. Trong tiếng trống lân rộn ràng, những chiếc lồng đèn lung linh nối dài trên phố, tạo nên một không gian Trung thu vui tươi, đoàn kết và ấm áp.