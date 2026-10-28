TP.HCM: 7/9 cơ sở hành nghề dược ở một phường bị xử phạt

Chiều 28/10, UBND phường Tân Khánh cho biết, trong thời gian qua, nhằm siết chặt trong công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm và dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn, UBND phường đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tổng số 9 cơ sở. Qua đó, cho thấy tình trạng chấp hành pháp luật tại nhiều cơ sở còn lỏng lẻo.

Lực lượng chức năng phường Tân Khánh đã xử phạt 7/9 cơ sở hành nghề dược.

Đoàn đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cơ sở với tổng số tiền xử phạt lên đến 78,5 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hành nghề dược.

Trong đó các lỗi gồm: Vắng dược sĩ chuyên môn, không tuân thủ quy định về thực hành tốt, không cập nhật kiến thức chuyên môn (CME).

Thời gian tới, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên công tác hậu kiểm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người dân, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở trên địa bàn phường.