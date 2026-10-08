TP.HCM: 655 người tử vong vì tai nạn giao thông

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 8/10, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 14/9/2026, thành phố xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người tử vong và 678 người bị thương.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin tại họp báo.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm khoảng 15%; số người chết giảm 14,5%, tương đương 108 người; số người bị thương giảm hơn 20%.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, kết quả này có sự đóng góp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, số người tử vong do tai nạn giao thông vẫn là con số đáng lưu ý, cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm, TP.HCM chưa ghi nhận điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Tai nạn tập trung trên tỉnh lộ, đường liên xã

Lý giải việc TP.HCM chưa ghi nhận điểm đen nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết, việc xác định điểm đen phải căn cứ vào số vụ tai nạn và mức độ thiệt hại xảy ra tại một vị trí cụ thể trong thời gian 12 tháng.

Dù chưa ghi nhận điểm đen trong 9 tháng đầu năm, Phòng CSGT vẫn phân tích từng vụ tai nạn để nhận diện những tuyến đường, khu vực và thời điểm có tỷ lệ tai nạn giao thông cao.

Qua thống kê, tỉnh lộ là nhóm tuyến đường xảy ra nhiều tai nạn nhất, chiếm khoảng 46% tổng số vụ. Đường liên xã đứng thứ hai, chiếm hơn 30%.

Hai nhóm tuyến đường này chiếm hơn 3/4 tổng số vụ tai nạn giao thông được ghi nhận trên địa bàn.

Số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tại TP.HCM giảm so với cùng kỳ.

Về địa bàn, tai nạn giao thông có xu hướng xảy ra nhiều tại các khu vực xa trung tâm, đặc biệt là những địa bàn ngoại thành.

Xét theo thời gian, khoảng 33% số vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ. Đây là khoảng thời gian được lực lượng chức năng lưu ý trong công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Theo ngày trong tuần, số vụ tai nạn thường tăng vào thứ bảy và chủ nhật. Số người tử vong do tai nạn giao thông cũng có xu hướng tăng vào hai ngày này.

Tăng kiểm soát tại khu vực có nguy cơ cao

Từ kết quả phân tích về tuyến đường, địa bàn và thời gian xảy ra tai nạn, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông tiếp tục được tăng cường trên các nền tảng mạng xã hội và thông qua hình thức tiếp xúc trực tiếp với người dân.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, lực lượng chức năng đề nghị thực hiện cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đồng thời thường xuyên nhắc nhở đội ngũ lái xe nâng cao ý thức khi điều khiển phương tiện.

Cùng với tuyên truyền, CSGT TP.HCM sẽ bố trí lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tại những tuyến đường, khu vực và thời điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm.

CSGT TP.HCM điều tiết giao thông trong mùa mưa.

Trong đó, kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Việc xử lý được thực hiện theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trường hợp đảng viên vi phạm sẽ được thông báo về đơn vị theo quy định.

Ngoài nồng độ cồn, lực lượng CSGT cũng tập trung xử lý các hành vi vi phạm như đi sai làn đường, phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và những vi phạm liên quan đến học sinh.

Việc nhận diện các tuyến đường, khung giờ và ngày có nguy cơ xảy ra tai nạn cao được kỳ vọng giúp công tác tuần tra, kiểm soát đi đúng trọng tâm, qua đó chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn và hạn chế thiệt hại về người trên địa bàn TP.HCM.