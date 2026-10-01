TP.HCM: 62 trường học còn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông

Nhiều vi phạm trước cổng trường

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 1/10, Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết, tình trạng phụ huynh dừng, đỗ xe, hàng rong lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là vào các khung giờ 6 giờ 30 phút -7 giờ 30 phút và 16 giờ - 17 giờ 30 phút hàng ngày.

Tình trạng này khiến học sinh phải đi bộ dưới lòng đường, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời ảnh hưởng đến vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự công cộng và trật tự đô thị.

Qua rà soát, TP.HCM có khoảng hơn 1.484 cơ sở giáo dục. Công an Thành phố xác định 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng đang thực hiện chuyển hóa.

Hiện còn khoảng 62 trường học có tình trạng phức tạp về an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị và lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Một số trường được xác định gồm Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường THCS Lý Tự Trọng, Trường THPT Gò Vấp, Trường THCS Hà Huy Tập, Trường THCS Phạm Văn Chiêu, Trường Tiểu học Phù Đổng...

Trung tá Lê Hoàng Phong - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM thông tin tại họp báo.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công an TP.HCM đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 215.575 trường hợp, gồm 177.875 trường hợp do Cảnh sát trật tự xử lý và 37.700 trường hợp do Cảnh sát giao thông xử lý, tăng 208.908 trường hợp so với năm 2025.

Trong đó, có 16.019 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép; 8.572 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông; 13.109 trường hợp dừng, đỗ sai quy định, riêng khu vực trước cổng trường học khoảng 1.549 trường hợp.

Bố trí lại điểm đón, trả học sinh

Trung tá Lê Hoàng Phong cho biết, tình trạng vi phạm còn phức tạp do nhu cầu đón, trả học sinh tập trung trong thời gian rất ngắn, trong khi mặt bằng trước cổng trường hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định, còn tình trạng đối phó với lực lượng chức năng. Việc mua bán nhanh bên lề đường, phụ huynh dừng xe chờ con cũng trở thành thói quen.

Một số trường chưa có căn tin đáp ứng đủ nhu cầu ăn sáng, sinh hoạt của học sinh nên vẫn phụ thuộc vào hàng rong.

Ngoài ra, vẫn còn một số Công an cấp xã có lúc, có nơi chưa quyết liệt trong tham mưu, phối hợp và tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Để lập lại trật tự, Công an TP.HCM đã tham mưu Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 4/3/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị; tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 6/2/2026 về tăng cường quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường, đặc khu bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

CSGT TP.HCM kiểm tra các bãi xe trong trường học.

Công an Thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 76/KH-CATP ngày 8/1/2026 về mở cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

Trên cơ sở đó, Phòng PC06, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM và Công an các phường, xã, đặc khu tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung tại khu vực trường học, bệnh viện, chợ và các tuyến đường phức tạp về trật tự công cộng.

Công an Thành phố kiến nghị ban giám hiệu 62 trường học phối hợp chính quyền địa phương bố trí bãi, điểm dừng, đỗ xe cho phụ huynh; tổ chức khu vực đưa, đón học sinh vào giờ cao điểm và xây dựng phương án hạn chế xe cơ giới lưu thông, dừng, đỗ trước cổng trường.

Các trường cũng được đề nghị bố trí căn tin trong khuôn viên để học sinh ăn uống, hạn chế mua thức ăn, đồ uống bên ngoài; tuyên truyền phụ huynh, học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và bảo vệ trường học sẽ được bố trí tại các khung giờ cao điểm để bảo đảm trật tự, hỗ trợ phân luồng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

62 trường học ở TP.HCM còn phức tạp về trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với đó, chính quyền địa phương được đề nghị rà soát các hộ kinh doanh xung quanh trường học để sắp xếp, hỗ trợ địa điểm kinh doanh phù hợp hoặc hỗ trợ vốn chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống.

“Trong thời gian tới, Công an Thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan báo đài tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh và người buôn bán chấp hành nghiêm về trật tự lòng lề đường. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, Trung tá Lê Hoàng Phong nhấn mạnh.

Công an TP.HCM cũng xác định tiếp tục nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị tại khu vực trường học.