TP.HCM: 6 vấn đề cần chấn chỉnh từ phản ánh của người dân

Từ tháng 10/2026, Sở Y tế TP.HCM định kỳ phát hành “Bản tin rút kinh nghiệm từ phản ánh của người dân”, chia sẻ các tình huống thực tế để cơ sở khám, chữa bệnh nhận diện bất cập, cải tiến quy trình và phòng ngừa sai sót tái diễn.

Theo thống kê, từ ngày 25/9 - 25/10/2026, hệ thống tiếp nhận 163 phản ánh, trong đó 150 trường hợp đã được xử lý, phản hồi và 13 trường hợp đang được xác minh trong thời hạn.

Đáng chú ý, phản ánh liên quan đến chương trình khám sức khỏe toàn dân chiếm nhiều nhất với 47 trường hợp.

Các nhóm phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, thông tin hướng dẫn chưa rõ ràng và thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế đều ghi nhận 11 trường hợp. Ngoài ra, có 6 phản ánh về thu phí chưa đúng hoặc thu thêm nhưng chưa giải thích.

Từ những tình huống điển hình, Sở Y tế chỉ ra 6 vấn đề cần được các cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Sở Y tế TP.HCM chỉ 6 vấn đề cần chấn chỉnh từ phản ánh của người dân.

Thứ nhất, chậm cập nhật dữ liệu khám sức khỏe. Một số người dân chưa thấy kết quả hoặc thông tin còn thiếu trên Hồ sơ sức khỏe cá nhân tại ứng dụng Công dân số TP.HCM. Các cơ sở cần đối chiếu danh sách người đã khám, bổ sung dữ liệu còn thiếu, xử lý lỗi đồng bộ và bảo đảm thông tin sức khỏe được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

Thứ hai, chưa minh bạch chi phí khám theo yêu cầu. Một người bệnh có mức hưởng BHYT 100% phản ánh vẫn phải trả thêm tiền khám, xét nghiệm.

Qua xác minh, người bệnh lựa chọn khám theo yêu cầu nên phải thanh toán phần chênh lệch theo quy định. Sở Y tế yêu cầu công khai giá, giải thích rõ khoản BHYT chi trả và chi phí người bệnh phải trả trước khi sử dụng dịch vụ.

Thứ ba, chuyển dịch vụ cận lâm sàng chưa đúng quy định. Một người bệnh được chỉ định chụp MRI tại cơ sở bên ngoài bệnh viện nhưng chưa được giải thích đầy đủ về quyền lợi và chi phí.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị rà soát năng lực thực hiện, chủ động tổ chức chuyển dịch vụ theo quy định, phối hợp với cơ quan BHXH và cơ sở đủ điều kiện; đồng thời giải thích, lấy ý kiến đồng ý của người bệnh trước khi phát sinh chi phí ngoài mức cùng chi trả.

Thứ tư, điều chỉnh đơn thuốc nhưng chưa xác nhận đầy đủ. Một bệnh nhi được điều chỉnh đơn thuốc sau khi bác sĩ phát hiện nhầm lẫn về hàm lượng.

Dù nhân viên đã liên hệ và gửi đơn mới, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở tăng cường kiểm tra đơn trước khi phát hành, thông báo rõ đơn mới thay thế đơn cũ và xác nhận người bệnh hoặc người nhà đã nhận, hiểu hướng dẫn sử dụng.

Người dân đến khám, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Thứ năm, chậm khám do luân chuyển hồ sơ thiếu chặt chẽ. Một người bệnh chờ khoảng một giờ rưỡi sau xét nghiệm mới phát hiện sổ khám bị để trong hộc bàn.

Các cơ sở cần chuẩn hóa quy trình bàn giao, xác định rõ người phụ trách, theo dõi hồ sơ chờ và chủ động thông báo khi xảy ra chậm trễ.

Thứ sáu, giao tiếp chưa đáp ứng mong đợi của người bệnh. Một gia đình không hài lòng vì bác sĩ chưa giải thích đầy đủ tình trạng và hướng xử trí cho bệnh nhi trong thời điểm đông người.

Sở Y tế yêu cầu tăng cường kỹ năng giao tiếp, giải thích rõ ràng về quy trình khám, hướng xử trí và cải thiện công tác phân luồng, bố trí nhân lực vào giờ cao điểm.

Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị người đứng đầu các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát những tình huống tương tự, xác định nguyên nhân, phân công trách nhiệm và theo dõi hiệu quả khắc phục.

Trọng tâm là bảo đảm dữ liệu sức khỏe chính xác, quyền lợi BHYT, quy trình phục vụ thông suốt và giao tiếp tôn trọng, dễ hiểu.