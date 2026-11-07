TP.HCM: 6.362 tác phẩm dự thi ảnh 'Gia đình cùng đọc sách' năm 2026

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Ngày 6.11, tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi ảnh “Gia đình cùng đọc sách” TP.HCM năm 2026.

Cuộc thi thu hút 6.362 tác phẩm tham gia vòng sơ khảo, với sự hưởng ứng của các trường học, khu phố, cơ quan, đoàn thể và nhiều gia đình trên địa bàn Thành phố.

Ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Cuộc thi ảnh “Gia đình cùng đọc sách” TP.HCM năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức, nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, khuyến khích các gia đình duy trì thói quen đọc sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao 5 giải tập thể cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thi

Với vai trò đơn vị thường trực Ban Tổ chức, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với các đơn vị triển khai cuộc thi đến 168 xã, phường, đặc khu. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các kênh truyền thông của địa phương.

Sau gần một tháng phát động, có 99/168 xã, phường, đặc khu triển khai vòng sơ khảo; 84 địa phương gửi báo cáo kết quả và tác phẩm tham gia vòng chung khảo cấp Thành phố.

Trong tổng số 6.362 tác phẩm dự thi vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 1.943 tác phẩm vào vòng chung khảo, gồm 1.648 ảnh đơn và 295 bộ ảnh với 868 ảnh. Cuộc thi ghi nhận sự tham gia của 736 đơn vị trường học, khu phố, cơ quan và đoàn thể.

Đại biểu trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân xuất sắc

Các tác phẩm ghi lại nhiều khoảnh khắc đọc sách trong đời sống gia đình như cha mẹ đọc sách cùng con, ông bà kể chuyện cho cháu, các thành viên quây quần bên trang sách hoặc cùng vận dụng kiến thức từ sách vào cuộc sống.

Nội dung và hình thức thể hiện khá phong phú, phản ánh sự quan tâm của các gia đình đối với việc hình thành thói quen đọc sách cho các thành viên.

Sau vòng chấm, 70 tác phẩm được chọn tham gia bình chọn trực tuyến trên trang Facebook của Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.

Cô giáo Nguyễn Huỳnh Yến Nhi, Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú, phường Tân Khánh đoạt giải Nhất

Tác phẩm dự thi của cô giáo Nguyễn Huỳnh Yến Nhi

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức trao 80 giải thưởng, gồm 5 giải tập thể và 75 giải cá nhân. 5 giải tập thể thuộc về Trung tâm Cung ứng dịch vụ công các phường Tân Khánh, Rạch Dừa, Tam Thắng, Thới An và Tân Định.

Ở hạng mục cá nhân, giải Nhất thuộc về Nguyễn Huỳnh Yến Nhi, giáo viên Trường Liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Phú, phường Tân Khánh, với tác phẩm “Tiếp nối trang sách – Nuôi dưỡng yêu thương”.

Ba giải Nhì được trao cho Mã Thành Quang Vũ, học sinh lớp 1A3, Trường Tiểu học Lê Thành Duy, phường Bà Rịa; Hoàng Thị Thái, giáo viên Trường THCS Bình Chuẩn, phường Thuận Giao; Nguyễn Ngọc Châu, giáo viên Trường Tiểu học Đông Hòa, phường Đông Hòa.

Trao giải chuyên đề “Tác phẩm có sức lan tỏa trên nền tảng trực tuyến”

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 6 giải Ba, 5 giải chuyên đề “Tác phẩm có sức lan tỏa trên nền tảng trực tuyến” và chọn 60 tác phẩm tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức tổ chức triển lãm các tác phẩm đạt giải và tiêu biểu, trình chiếu video tổng kết cuộc thi, đồng thời giao lưu với đại diện các đơn vị triển khai và gia đình đạt giải.

Những chia sẻ về trải nghiệm dự thi, sách yêu thích và cách duy trì thói quen đọc sách trong gia đình góp phần làm rõ ý nghĩa của hoạt động này trong đời sống hằng ngày.

Ban tổ chức trao thưởng cho các giải tiêu biểu

Cuộc thi ảnh “Gia đình cùng đọc sách” TP.HCM năm 2026 là hoạt động góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn Thành phố. Qua những hình ảnh dự thi, vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng tình yêu sách, hình thành thói quen tự học và phát triển văn hóa đọc được thể hiện gần gũi, cụ thể.

Không gian trưng bày sách tại chương trình trao giải

Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc theo hướng thiết thực, đổi mới nội dung và hình thức; tăng cường trưng bày, triển lãm, giới thiệu tác phẩm tiêu biểu trực tiếp và trực tuyến, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân, gia đình tích cực tham gia.