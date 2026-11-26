Cộng đồng các dân tộc tại TP.HCM chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phân công tổ chức chương trình “Vũ hội đường phố”, với sự tham gia của đại diện 54 dân tộc Việt Nam cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, đoàn viên, thanh niên hoạt động trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh và sáng tạo văn hóa.

TP.HCM hiện là nơi sinh sống, làm việc của đồng bào 53 dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là đồng bào Hoa, Khmer, Chăm, Chơ Ro… Chương trình là dịp để các cộng đồng dân tộc, văn nghệ sĩ, nghệ nhân cùng giao lưu, thể hiện bản sắc văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự đa dạng văn hóa trong đời sống đô thị.

Một số hình ảnh chương trình “Vũ hội đường phố” trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM vừa qua:

Lãnh đạo TP.HCM cùng các đại biểu, đại diện cộng đồng dân tộc, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia sự kiện. Ảnh: Quốc Thanh

Các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn âm nhạc dân tộc trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM. Ảnh: Quốc Thanh

Đại biểu xem biểu diễn âm nhạc dân tộc. Ảnh: Quốc Thanh

Tiết mục sân khấu hóa tái hiện bức tranh đa sắc màu của 54 dân tộc anh em đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Ảnh: Quốc Thanh

Chương trình “Vũ hội đường phố” là dịp để các cộng đồng dân tộc, văn nghệ sĩ, nghệ nhân cùng giao lưu, thể hiện bản sắc văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết