TP.HCM: 54 dân tộc anh em cùng vui Ngày Văn hóa Việt Nam
“Vũ hội đường phố” tại TP.HCM quy tụ đại diện 54 dân tộc cùng văn nghệ sĩ, nghệ nhân, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.
Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phân công tổ chức chương trình “Vũ hội đường phố”, với sự tham gia của đại diện 54 dân tộc Việt Nam cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên, đoàn viên, thanh niên hoạt động trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh và sáng tạo văn hóa.
TP.HCM hiện là nơi sinh sống, làm việc của đồng bào 53 dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là đồng bào Hoa, Khmer, Chăm, Chơ Ro… Chương trình là dịp để các cộng đồng dân tộc, văn nghệ sĩ, nghệ nhân cùng giao lưu, thể hiện bản sắc văn hóa, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó và sự đa dạng văn hóa trong đời sống đô thị.
Một số hình ảnh chương trình “Vũ hội đường phố” trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP.HCM vừa qua:
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/tp-hcm-54-dan-toc-anh-em-cung-vui-ngay-van-hoa-viet-nam.html