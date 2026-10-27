TP.HCM: 11 ngày xử lý hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Phạt hơn 30,8 tỷ đồng

Thời gian qua, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy, với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo thống kê, trong 11 ngày (15/10 - 25/10/2026), lực lượng CSGT Thành phố đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ.

Trong đó, có 4.605 trường hợp điều khiển mô tô, xe gắn máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con.

Hơn 5.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 11 ngày ở TP.HCM.

Tổng số tiền phạt ước tính hơn 30,8 tỷ đồng. Lực lượng chức năng tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 962 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.253 trường hợp.

Đáng chú ý, có đến 2.199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở.

Theo Phòng CSGT, con số này cho thấy tình trạng người đã sử dụng nhiều rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt 4 triệu đồng.

Ngăn chặn hành vi né tránh

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện vi phạm, CSGT bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã và các tuyến kết nối với trục giao thông chính.

Công tác kiểm tra tập trung tại những khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và các tuyến, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động tại khu vực kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình quay đầu xe hoặc rẽ vào đường ngang, ngõ tắt nhằm né tránh việc kiểm tra.

Biện pháp này góp phần hạn chế hành vi đối phó, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.

Phương châm CSGT đặt ra là “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Theo Phòng CSGT, mục tiêu của công tác kiểm tra, xử lý không chỉ dừng lại ở việc xử phạt mà còn hướng đến hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong mỗi người dân.

Do đó, cùng với duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ, hậu quả của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” được Phòng CSGT nhấn mạnh nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi người đối với tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người cùng tham gia giao thông.