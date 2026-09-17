TP.HCM: 100 ngày làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), kế hoạch nhằm rà soát, đối chiếu, bổ sung và cập nhật những thông tin còn thiếu, sai lệch hoặc chưa đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện.

Qua đó, từng bước xây dựng dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống”, phản ánh sát thực tế và phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông.

Kế hoạch được triển khai đồng bộ từ Phòng CSGT đến Công an 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM, theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Cán bộ CSGT tích cực hướng dẫn người dân khai dịch vụ công làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký xe nhằm chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu đăng ký xe.

Rà soát ngay trong quá trình tuần tra, xử lý

Theo đó, Phòng CSGT là đơn vị chủ trì, trực tiếp hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện. Công an xã, phường, đặc khu là đầu mối trực tiếp rà soát, xác minh thông tin chủ phương tiện và tình trạng phương tiện theo phân cấp.

Trong quá trình triển khai, Phòng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hạn chế tình trạng dữ liệu được cập nhật thiếu, sai hoặc không thống nhất.

Đáng chú ý, việc làm sạch dữ liệu được gắn với hoạt động nghiệp vụ thường xuyên của lực lượng CSGT.

Người dân đến thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại điểm 252 Lý Chính Thắng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, khi phát hiện người đang quản lý, sử dụng phương tiện không phải người đứng tên chủ xe hoặc thông tin phương tiện có dấu hiệu chưa chính xác, lực lượng CSGT sẽ tiến hành xác minh, hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan và cập nhật thông tin theo quy định.

Theo CSGT, việc triển khai Hành động 100 ngày không chỉ nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và “điểm nghẽn” trong dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện mà còn góp phần hình thành nền tảng dữ liệu tin cậy phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Tạo thuận lợi cho người dân

Đối với người dân và tổ chức, dữ liệu phương tiện được cập nhật chính xác, đồng bộ sẽ góp phần rút ngắn thời gian đối chiếu, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe và tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Cùng với đó, việc chuẩn hóa dữ liệu được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lực lượng CSGT.

TP.HCM phát động 100 ngày làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện.

Sau khi kết thúc đợt cao điểm 100 ngày, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì công tác rà soát, xác minh, cập nhật và làm sạch dữ liệu phương tiện như một nhiệm vụ thường xuyên, gắn với quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký xe và các mặt công tác nghiệp vụ.

Mỗi thông tin được xác minh chính xác, mỗi dữ liệu được cập nhật đầy đủ sẽ góp phần xây dựng Cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện đồng bộ, tin cậy, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và yêu cầu chuyển đổi số.

Kế hoạch sẽ kéo dài đến ngày 31/11/2026.

Người dân khi có thông tin, hình ảnh về các vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông có thể liên hệ số trực ban 0693 187.521, đường dây nóng 0326 08.08.08 hoặc email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để được tiếp nhận, xử lý.