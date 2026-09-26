TP Hải Phòng: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực có khả năng có hố chôn tập thể

Dự, chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Lê Văn Sơn, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 515 quốc gia; Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3; đồng chí Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng.

Các đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm), Ban chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đã tổ chức lực lượng xác minh, tìm kiếm, quy tập 65 hài cốt liệt sĩ được chôn cất ban đầu trên địa bàn thành phố theo kết luận dữ liệu địa bàn năm 2023. Trong đó, có 8 liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa thuộc thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Ban chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đã chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức xác minh thông tin về liệt sĩ, làm cơ sở để báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo các cấp đồng ý chủ trương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quy hoạch xây dựng khu vực Mả Chìa thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Hải Phòng báo cáo kết quả xác minh thông tin liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Ban chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đã thống nhất phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, dự kiến tổ chức thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 khai quật toàn bộ khu vực Mả Chìa với diện tích khoảng 250m²; giai đoạn 2 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực xung quanh khoảng 350 - 500m² trên cơ sở kết quả thực tế của giai đoạn 1.

Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó chính ủy Quân khu 3, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Do xác định đây là khu vực có khả năng có hố chôn tập thể, gồm cả liệt sĩ và người dân, Ban chỉ đạo 515 Thành phố đề xuất: Sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, khai quật, các hài cốt sẽ được an táng trong mộ tập thể tại khu vực Mả Chìa, được đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ mở đầu giai đoạn 1 của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa.