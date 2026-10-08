TP. Hải Phòng tham dự Lễ hội Văn hóa Suwon Hwaseong lần thứ 63

Theo đó, từ ngày 3-6.10.2026, Đoàn công tác đã tham dự các sự kiện gồm: Lễ hội ẩm thực Suwon 2026; Lễ gõ chuông khai mạc Lễ hội; Lễ rước Hoàng gia của Vua Jeongjo; chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thông đa phương tiện Media Art Show và các hoạt động giao lưu, văn hóa, ẩm thực khác.

Hai thành phố tăng cường giao lưu, hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá

Thông qua việc tham dự các hoạt động của Lễ hội, Đoàn có dịp tìm hiểu, trải nghiệm và quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của thành phố Suwon; đồng thời tăng cường giao lưu với chính quyền, nhân dân và các đoàn đại biểu quốc tế tham dự Lễ hội.

Đặc biệt, Lễ hội Suwon Hwaseong là hoạt động giao lưu văn hóa được tỉnh Hải Dương (cũ) duy trì tham dự trong nhiều năm và thành phố Hải Phòng tiếp tục kế thừa sau khi hợp nhất. Việc tiếp tục tham dự Lễ hội năm 2026 góp phần duy trì tính liên tục của quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa hai địa phương.

Đoàn công tác đã trao đổi, làm việc với lãnh đạo Hội đồng thành phố Suwon và các thành viên Hội đồng, qua đó tăng cường quan hệ giao lưu giữa các cơ quan dân cử, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Duy trì quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 thành phố

Đoàn công tác tham dự Lễ hội văn hoá Suwon Hwaseong

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về việc tiếp tục duy trì và phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác đã được xây dựng giữa tỉnh Hải Dương trước đây và thành phố Suwon; đồng thời trao đổi một số định hướng hợp tác trong thời gian tới, nhất là tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và kết nối giữa các cơ quan, tổ chức của hai địa phương.

Trong các nội dung trao đổi với lãnh đạo thành phố Suwon, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Minh Cường khẳng định thành phố Hải Phòng mong muốn tiếp tục kế thừa và phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị, hợp tác hơn 20 năm giữa Hải Dương trước đây và Suwon.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch UBND thành phố thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng sau hợp nhất; quy mô, dư địa phát triển mới của thành phố và định hướng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống.

Hải Phòng hướng đến phát triển mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển, dịch vụ - logistics, du lịch chất lượng cao và năng lượng sạch.

Hai bên cũng trao đổi về việc tiếp tục hoàn thiện Thỏa thuận về quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Hải Phòng và Suwon, trên cơ sở kế thừa quan hệ kết nghĩa đã được thiết lập từ ngày 13.7.2004 giữa tỉnh Hải Dương (cũ) và thành phố Suwon.

Theo dự thảo Thỏa thuận, hai bên dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại - đầu tư; chuyển đổi số, khoa học - công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục - đào tạo; giao lưu nhân dân; trao đổi đoàn và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Đoàn đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng như: Thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, trao đổi kinh nghiệm về phát triển đô thị thông minh, đổi mới sáng tạo; văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường giao lưu, quảng bá và trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch; giáo dục và đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; giao lưu nhân dân.

Hai bên ký kết Thỏa thuận về quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Hải Phòng và Suwon

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động của Ủy ban Giao lưu Nhân dân Suwon - Hải Phòng; trao đổi đoàn, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và trường học của hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đồng thời bày tỏ mong muốn sớm đón lãnh đạo và Đoàn đại biểu thành phố Suwon sang thăm, làm việc tại Hải Phòng để trao đổi các sáng kiến cụ thể, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn.

Giao lưu với Ủy ban Giao lưu Nhân dân Suwon và các đối tác

Đoàn công tác tham dự chương trình giao lưu với các thành viên Ủy ban Giao lưu Nhân dân Suwon – Hải Phòng, qua đó tiếp tục duy trì kênh giao lưu nhân dân giữa hai địa phương.

Hai bên trao đổi về việc tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thanh thiếu niên, giáo dục, thể thao và nhân dân; tăng cường kết nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần xã hội của hai địa phương.

Đây là một trong những kênh có ý nghĩa trong việc duy trì nền tảng giao lưu nhân dân và hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể giữa Hải Phòng và Suwon.

Trao đổi việc hoàn thiện Thỏa thuận về quan hệ thành phố kết nghĩa Hải Phòng - Suwon

Bên cạnh việc tham gia Lễ hội Suwon Hwaseong, đoàn công tác tiếp tục trao đổi, thúc đẩy việc hoàn thiện và ký kết Thỏa thuận về quan hệ thành phố kết nghĩa giữa Hải Phòng và Suwon.

Hai bên thống nhất về nguyên tắc kế thừa quan hệ kết nghĩa được thiết lập giữa tỉnh Hải Dương (cũ) và thành phố Suwon từ ngày 13.7.2004, đồng thời xây dựng khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với quy mô, tiềm năng và định hướng phát triển của hai địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Hai bên thống nhất về nguyên tắc kế thừa quan hệ kết nghĩa được thiết lập giữa tỉnh Hải Dương (cũ) nay là TP. Hải Phòng và thành phố Suwon từ ngày 13.7.2004

Dự thảo Thỏa thuận xác định các lĩnh vực hợp tác chủ yếu gồm thương mại và đầu tư; chuyển đổi số, khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; giao lưu nhân dân; trao đổi đoàn và các lĩnh vực khác phù hợp với tiềm năng, lợi ích chung của hai bên.

Qua các cuộc trao đổi, phía Hải Phòng khẳng định mong muốn hai bên sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết, tạo khuôn khổ để quan hệ Hải Phòng - Suwon chuyển sang giai đoạn hợp tác sâu rộng và thực chất hơn.

Tại các chương trình do lãnh đạo thành phố Suwon chủ trì, Đoàn công tác đã thể hiện sự trân trọng đối với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của chính quyền thành phố Suwon; đồng thời giới thiệu khái quát về thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, những thay đổi về quy mô, không gian phát triển, tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của thành phố.

Hai bên đã có những buổi trao đổi, làm việc sâu sắc về các nội dung dự kiến sẽ được triển khai và dự kiến ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương vào tháng 2.2027 tới đây.