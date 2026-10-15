TP Hải Phòng: Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn tại xã Vĩnh Bảo

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Các đại biểu tham dự lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn được quy tập trên địa bàn xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Cùng tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 và Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và Bộ CHQS TP Hải Phòng; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; đại diện các sở, ban, ngành địa phương, thân nhân các liệt sĩ, các nhân chứng lịch sử, cùng các tầng lớp nhân dân xã Vĩnh Bảo.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cùng đồng bào tử nạn trong thời kỳ kháng chiến cứu nước.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào viếng các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 thắp hương tri ân các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Đoàn đại biểu TP Hải Phòng vào viếng các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Theo các tài liệu lịch sử và thông tin từ các nhân chứng, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là khoảng thời gian từ năm 1949 đến 1951, tại khu vực Mả Chìa (nay thuộc xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), thực dân Pháp dựng lên Bốt Mai Sơn án ngữ trên Đường 10, tiến hành nhiều cuộc bắt giữ, tra tấn những người hoạt động cách mạng, du kích và người dân địa phương. Sau khi bị địch bắt giữ, tra tấn, nhiều người đã bị sát hại và chôn trong mộ tập thể.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đọc điếu văn tại lễ truy điệu.

Trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS” (Chiến dịch 500 ngày đêm), bắt đầu từ ngày 26-9, Ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp cùng các lực lượng thuộc Bộ CHQS TP Hải Phòng tổ chức khai quật, tìm kiếm trên diện tích khoảng 250m² tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn. Sau thời gian nỗ lực triển khai nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các lực lượng đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 56 HCLS cùng nhiều di vật, trong đó 8 HCLS được xác định là của các liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP Hải Phòng khẳng định: Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục kiên trì tìm kiếm, xác minh ở những nơi còn thông tin, chăm lo chu đáo cho thân nhân liệt sĩ.

Các lực lượng vào vị trí chuẩn bị cho lễ an táng các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, cùng các lực lượng thực hiện di quan hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Lực lượng của Bộ CHQS TP Hải Phòng thực hiện nhiệm vụ tại lễ an táng các liệt sĩ và đồng bào tử nạn.

Theo chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, khu vực Mả Chìa được quy hoạch xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, thời gian hoàn thành trong 8 tháng sắp tới, để nơi đây trở thành một “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cũng như đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đây cũng là công trình thiết thực của thành phố hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027).