TP Hải Phòng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026

Hội nghị thống nhất đánh giá, Ban chỉ đạo 515 TP Hải Phòng đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026 và giai đoạn 1 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo 515 TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là đã tìm kiếm, quy tập được 89 HCLS, vượt chỉ tiêu do Ban chỉ đạo 515 quốc gia và Quân khu 3 giao (chỉ tiêu giao tìm kiếm, quy tập 45 HCLS theo kết luận dữ liệu địa bàn năm 2023); tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng HCLS và đồng bào hy sinh, tử nạn tại xã Vĩnh Bảo trang trọng, chu đáo, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính HCLS, thân nhân liệt sĩ được triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất, vượt tiến độ thời gian hơn 4 tháng.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Trọng Đức ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của Ban chỉ đạo 515 thành phố và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan. Đồng thời yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm giai đoạn 2 bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả; tập trung rà soát, xác minh thông tin tìm kiếm, quy tập HCLS chưa có thông tin bảo đảm chính xác, không bỏ sót. Phối hợp chặt chẽ với Viện Pháp y Quân đội đẩy nhanh thời gian giám định HCLS để đối chứng với kết quả giám định của thân nhân; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tiếp tục lan tỏa rộng rãi về Chiến dịch 500 ngày đêm.