TP. Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động xây dựng gây ô nhiễm bụi trong khu dân cư

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, để kiểm soát nguồn phát thải, quan trắc, giám sát, dự báo, truyền thông và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên toàn thành phố, UBND TP Hà Nội đã giao các sở ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải. Trong đó tập trung kiểm soát các nguồn phát thải trọng điểm.

Đối với công trường và xe chở vật liệu, bụi bặm từ các công trình xây dựng và xe tải chở đất đá là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm tại các khu dân cư. Hà Nội yêu cầu ngay trong tháng 10/2026, 100% công trình lớn phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi bằng cảm biến, camera hoặc AI.

UBND TP Hà Nội yêu cầu trước ngày 15/11/2026, các công trình lớn (nhà cao tầng, khu đô thị...) phải có hàng rào cao tối thiểu 3m và tường bao chân 40cm. Toàn bộ xe tải ra vào công trường bắt buộc phải kiểm tra độ kín, rửa sạch bánh, gầm thân xe. Lực lượng Công an sẽ ráo riết xử lý các xe chở quá tải, không che chắn làm rơi vãi đất đá ra đường. Nếu để xảy ra rơi vãi, chủ đầu tư phải tổ chức dọn dẹp sạch sẽ ngay lập tức trong bán kính 50-100m.

Đáng chú ý, để việc kiểm soát ô nhiễm không khí đi vào thực chất, Thành phố Hà Nội khuyến khích người dân cùng tham gia giám sát. Bất cứ khi nào phát hiện xe tải xả đất đá, công trình thi công gây bụi mù mịt hay các tụ điểm đốt rác tự phát, người dân có thể chụp ảnh, quay video (kèm thời gian, vị trí, biển số xe) và gửi trực tiếp qua ứng dụng iHanoi. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý ngay theo thẩm quyền.

Từ chỉ đạo nêu trên của TP. Hà Nội, theo ghi nhận thực tế phản ánh trên ứng dụng iHanoi, tại ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Ba Đình, Hà Nội cho thấy tình trạng ô nhiễm tại một số vị trí trong ngõ dân sinh ở khu dân cư do hoạt động thi công xây dựng đang diễn ra.

Vốn là tuyến ngõ dân sinh có mặt đường rộng, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của nhiều hộ gia đình, nhưng tại đây, không gian chung đang bị thu hẹp bởi những đống cát, đất, gạch, bao vật liệu và phế thải xây dựng.

Vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra lòng đường ở khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Ba Đình, Hà Nội

Ngay sát một công trình đang thi công, nhiều loại vật liệu được tập kết thành từng đống, có vị trí tràn ra phần đường đi lại. Những chồng vật liệu xây dựng, bao tải, gỗ và các tấm ốp được đặt sát lối đi, trong khi cát, đất và phế thải nằm rải rác trên mặt đường.

Đáng chú ý, một số đống cát, đất không được che phủ kín. Bề mặt ngõ xuất hiện nhiều bụi bẩn, đất cát và vật liệu rơi vãi. Khi có phương tiện lưu thông, tình trạng này gây phát tán bụi, ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh.

Rác thải, vật liệu, cát vương vãi tại khu vực có công trình xây dựng gây tình trạng ô nhiễm bụi trong ngõ dân sinh

Không chỉ làm mất mỹ quan, việc tập kết vật liệu xây dựng còn khiến không gian đi lại của tuyến ngõ trở nên chật chội. Tại một số thời điểm, xe rùa chở vật liệu và các dụng cụ phục vụ thi công cũng được đặt trên phần đường chung.

Đáng lo ngại hơn, mặt đường tại một số vị trí xuất hiện tình trạng nứt vỡ, bong tróc, tạo thành những điểm gồ ghề, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Các xe tải chở vật liệu ra vào công trình xây dựng còn khiến nắp cống bị vỡ

Hình ảnh ghi nhận cho thấy một nắp đậy hố thoát nước bằng bê tông đã bị vỡ, các mảng bê tông xô lệch, để lộ khoảng trống phía dưới. Đây là vị trí có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ và phương tiện, nhất là vào buổi tối hoặc khi trời mưa, tầm nhìn hạn chế.

Tại một đoạn ngõ khác, một tấm kim loại lớn được đặt trực tiếp trên mặt đường. Việc xuất hiện những vật cản như vậy trong không gian giao thông dân sinh đặt ra yêu cầu phải kiểm tra, bảo đảm an toàn cho người qua lại. Tình trạng nắp cống vỡ này là do các xe chở vật liệu tải trọng lớn ra vào công trình xây dựng trong ngõ.

Mặt đường bị hư hỏng đang được che đậy tạm bằng tấm sắt cỡ lớn

Một vấn đề khác cũng đáng quan tâm là tình trạng sử dụng lối đi chung làm nơi để phương tiện.

Phía cuối ngõ 42 Giang Văn Minh bị chiếm dụng thành nơi để xe của hàng quán kinh doanh cà phê

Theo ghi nhận và phản ánh tại khu vực, phía cuối ngõ có một cơ sở kinh doanh cà phê. Hoạt động kinh doanh tại đây kéo theo nhu cầu để xe của khách, trong khi một phần không gian ngõ được sử dụng để đỗ xe máy.

Đối với những tuyến ngõ dân sinh, việc bảo đảm lối đi thông thoáng không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng tiếp cận của các phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Bởi vậy, việc sử dụng không gian ngõ làm nơi tập kết vật liệu xây dựng hay để xe phục vụ hoạt động kinh doanh cần được kiểm tra, quản lý chặt chẽ, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi chung của cộng đồng dân cư.