TP Hà Nội yêu cầu làm rõ phản ánh thực phẩm 'có mùi lạ' tại trường học

Ngày 15/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý thông tin một số thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa.

Trước đó, báo chí phản ánh tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phường Yên Nghĩa, phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú và phát hiện một số thực phẩm, trong đó có thịt gà, tôm, có dấu hiệu bất thường. Phụ huynh đồng thời nêu vấn đề liên quan điều kiện sơ chế, chế biến và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin; nếu phát hiện vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phụ huynh trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) kiểm tra thực phẩm sáng 14/9. Ảnh: PHCC

Liên quan đến vụ việc trên, UBND phường Yên Nghĩa cho biết nguồn tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn nhà trường ngày 11/9 được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị.

Đối với tôm, Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam; đơn vị này tiếp tục ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện. Với thịt gà, VAS Group ký hợp đồng với Dejoy Việt Nam, sau đó Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam.

Ngày 13/9, UBND phường Yên Nghĩa tổ chức cuộc làm việc với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, một số thành viên Ban đại diện phụ huynh và đơn vị cung cấp suất ăn để xem xét vụ việc, tiếp nhận ý kiến các bên và thống nhất biện pháp khắc phục.

Theo đó, chính quyền phường Yên Nghĩa yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấm dứt hợp đồng với hai đơn vị cung cấp tôm và thịt gà liên quan đến số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng. Nguồn cung mới phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc và khả năng truy xuất theo quy định.

Nhà trường được yêu cầu tổ chức nghiêm túc toàn bộ quy trình bữa ăn bán trú và chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn thực phẩm. Hiệu trưởng phải rà soát, kiện toàn Ban quản lý bữa ăn bán trú và Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh, đồng thời phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong chuỗi vận hành.

Về phía VAS Group, UBND phường Yên Nghĩa yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc và an toàn thực phẩm; hoàn thiện hồ sơ truy xuất, thay thế nguồn cung tôm, thịt gà theo kết luận của phường và kiểm soát chặt toàn bộ chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp cũng phải bảo đảm vệ sinh trong chế biến, phối hợp thực hiện kiểm thực, lưu mẫu, vận chuyển suất ăn an toàn và chịu sự giám sát của nhà trường.

Sau khi hoàn thiện các điều kiện cần thiết, đơn vị cung cấp suất ăn được yêu cầu phấn đấu tổ chức nấu ăn tại phân hiệu I từ ngày 18/9/2026.