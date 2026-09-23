TP Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026 là năm đầu thành phố nói riêng và cả nước nói chung thực hiện công tác tuyển quân khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, ngoài những thuận lợi cũng gặp một số khó khăn như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã có sự thay đổi, điều chỉnh lớn...

Với quyết tâm cao, thành phố đã chỉ đạo các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, hoàn thành 100% chỉ tiêu Chính phủ giao. Đặc biệt, năm nay, thành phố tập trung chỉ đạo đột phá vào chất lượng chính trị, nhất là tỷ lệ đảng viên nhập ngũ.

Thành phố tổ chức 8 điểm giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, đúng quy định, được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đánh giá cao, thực sự trở thành Ngày hội tòng quân của thanh niên Thủ đô.

Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội điều hành phiên thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tổ chức lễ giao, nhận quân trang trọng, an toàn.

Các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn; kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp; thực hiện đúng quy trình tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu với chất lượng cao. Lựa chọn địa điểm giao, nhận quân vừa trang trọng, ý nghĩa, vừa bảo đảm cơ sở vật chất, an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyển quân; tổ chức tập huấn công tác tuyển quân năm 2027, nhất là những nội dung, văn bản, hướng dẫn mới.

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Sở Y tế hướng dẫn công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe; Sở Nội vụ tham mưu đào tạo nghề, tạo việc làm cho bộ đội, công an xuất ngũ.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2026.

Đối với UBND các xã, phường, cần tăng cường tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, coi trọng xét duyệt hồ sơ, phẩm chất chính trị, đạo đức, sơ tuyển sức khỏe; bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, thực hiện phương châm “tuyển người nào chắc người đó”.

Ngoài ra, các địa phương phối hợp với đơn vị nhận quân tổ chức hiệp đồng, phân công cán bộ bám sát cơ sở, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, UBND thành phố Hà Nội đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2026.