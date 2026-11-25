Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại TP Đồng Nai phải bảo đảm công khai, minh bạch. (Ảnh minh họa)

Từ ngày 25/11/2026, Quyết định số 119/2026/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND TP Đồng Nai quy định danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố chính thức có hiệu lực.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng ký ban hành, được thực hiện từ năm học 2026 - 2027, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập do thành phố quản lý.

Đáng chú ý, tại điều khoản chuyển tiếp, UBND TP Đồng Nai quy định đối với các cơ sở giáo dục đã tạm thu tiền ăn bán trú, tiền nước uống, tiền trông trẻ ngoài giờ, tiền vệ sinh trường lớp thấp hơn hoặc bằng mức quy định thì được ghi nhận, báo cáo thanh quyết toán theo quy định.

Trường hợp đã tạm thu các khoản tiền nêu trên cao hơn mức quy định, cơ sở giáo dục phải giảm trừ vào tháng tiếp theo trên cơ sở thống nhất với cha mẹ học sinh, người giám hộ hợp pháp của học sinh hoặc người học, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và đồng thuận. Cơ sở giáo dục không được đặt ra khoản thu ngoài danh mục hoặc thu cao hơn mức tối đa quy định.

Nhà trường có trách nhiệm lập dự toán chi tiết đối với từng dịch vụ, công khai danh mục, mức thu, căn cứ tính toán và dự toán thu, chi; không sử dụng nguồn thu của dịch vụ này để bù đắp cho dịch vụ khác trái quy định.

Việc thu tiền dịch vụ phải căn cứ vào thời gian thực tế cung cấp dịch vụ. Đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí từ nguồn kinh phí khác, cơ sở giáo dục phải tính toán giảm trừ tương ứng.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm tra công tác thu, chi và công khai các khoản thu theo phân cấp quản lý.