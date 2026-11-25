Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đối với công tác chỉnh lý tài liệu, toàn thành phố có 131 cơ quan, đơn vị thuộc diện thực hiện. Đến nay, đã có 89 đơn vị hoàn thành chỉnh lý, đạt khoảng 67,9%; còn 42 đơn vị chưa hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong số 89 đơn vị đã hoàn thành chỉnh lý, có 36 đơn vị đã giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử; 53 đơn vị còn lại đã hoàn thành chỉnh lý nhưng chưa nộp lưu, đang tiếp tục thực hiện các thủ tục thẩm định và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với công tác số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, Sở Nội vụ đã rà soát tiến độ thực hiện tại 29 sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố. Đến nay, 22/29 đơn vị đã thành lập hội đồng rà soát, đánh giá, lựa chọn tài liệu số hóa; 24/29 đơn vị ban hành kế hoạch triển khai; 19/29 đơn vị thành lập tổ quản lý, giám sát số hóa và 8/29 đơn vị ban hành nội quy, quy chế số hóa.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành chỉnh lý khẩn trương tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Về công tác số hóa, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu các đơn vị triển khai song song với công tác chỉnh lý tài liệu. Các đơn vị cần rà soát, đánh giá, lựa chọn tài liệu và xác định khối lượng cần số hóa ngay sau khi hoàn thành chỉnh lý; đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ được giao tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch; đồng thời yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần vào chiều thứ Sáu để UBND thành phố kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo; tổng hợp những vấn đề phát sinh, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 10/11, UBND TP Đồng Nai cũng đã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai hai đề án về chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, đồng thời yêu cầu các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.