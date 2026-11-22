Công trường xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nơi dự thảo định hướng nghiên cứu bố trí cửa hàng miễn thuế (ảnh minh họa).

Sở Công Thương TP Đồng Nai vừa công bố hồ sơ lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định phạm vi, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và trình tự, thủ tục áp dụng đối với mô hình outlet gắn với dịch vụ tổng hợp; hệ thống cửa hàng miễn thuế, cửa hàng hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) và các mô hình thương mại, dịch vụ tích hợp khác.

Theo Công văn số 7671/SCT-QLTM của Sở Công Thương, thời gian lấy ý kiến từ ngày 20/11 đến hết ngày 29/11/2026.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, hướng tới phát triển những mô hình thương mại, dịch vụ kết hợp mua sắm, du lịch, ẩm thực, văn hóa, giải trí và logistics.

Về không gian phát triển, dự thảo khuyến khích bố trí các mô hình tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đô thị sân bay; hành lang cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; các khu logistics, cảng cạn, trung tâm phân phối, khu công nghiệp và những khu vực phù hợp quy hoạch.

Đối với hệ thống cửa hàng miễn thuế và cửa hàng hoàn thuế VAT, dự thảo định hướng ưu tiên nghiên cứu bố trí tại nhà ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các mô hình outlet được công nhận, khi đáp ứng quy định pháp luật chuyên ngành.

Việc thành lập, kinh doanh cửa hàng miễn thuế và hoàn thuế VAT phải tuân thủ pháp luật về hải quan, quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng và kinh doanh hàng miễn thuế.

Đáng chú ý, dự thảo xác định không đặt ra ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc hải quan ngoài quy định pháp luật hiện hành. Việc công nhận mô hình cũng không đương nhiên làm phát sinh ưu đãi đầu tư.

Về cơ chế hỗ trợ, các mô hình được công nhận có thể được xem xét tham gia chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, kích cầu tiêu dùng; kết nối với nhà sản xuất, thương hiệu, doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp lữ hành.

Các mô hình này cũng có thể được hỗ trợ tham gia chương trình chuyển đổi số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và giới thiệu sản phẩm Việt Nam theo chương trình, nguồn kinh phí được giao.

Dự thảo còn định hướng khuyến khích hàng hóa, sản phẩm Việt Nam đạt tỉ lệ từ 30% đến 40% theo giá trị hoặc cơ cấu nhóm hàng phù hợp. Đây là nội dung định hướng trong phương án kinh doanh, không phải điều kiện bắt buộc để được cấp phép kinh doanh.

Về trình tự áp dụng, UBND thành phố dự kiến là cơ quan quyết định công nhận, điều chỉnh hoặc thu hồi việc công nhận mô hình; Sở Công Thương làm đầu mối tiếp nhận, lấy ý kiến và trình xem xét.

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc công nhận mô hình không thay thế các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng, hải quan, thuế và những điều kiện kinh doanh theo quy định.

Sau thời gian lấy ý kiến, hồ sơ sẽ tiếp tục được tổng hợp, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.