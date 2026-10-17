TP Đồng Nai vận hành 762 camera giám sát giao thông

Hệ thống gồm 762 camera được lắp đặt tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm trên toàn TP Đồng Nai. Trong đó, 250 camera AI thông minh có khả năng điều khiển quay quét (PTZ) và 512 camera giám sát, ghi hình, nhận diện biển số phương tiện, hỗ trợ ghi nhận các hành vi vi phạm.

TP Đồng Nai vận hành 762 camera giám sát, phát hiện vi phạm giao thông. Ảnh: DK

Thông qua dữ liệu hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng có thể phát hiện, xác minh và xử lý nhiều hành vi vi phạm phổ biến như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi sai làn đường, phần đường quy định. Người điều khiển hoặc hành khách trên ô tô không thắt dây an toàn; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm.

Việc đưa hệ thống vào vận hành giúp tăng cường khả năng giám sát giao thông trên diện rộng, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, đồng thời nâng cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý. Công tác giám sát được duy trì 24/24 giờ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và hệ thống báo hiệu đường bộ khi tham gia giao thông. Mỗi người cần hình thành ý thức tự giác tuân thủ luật giao thông, không chỉ khi có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hoặc tại những nơi được lắp đặt camera giám sát.