TP Đồng Nai và Bộ Ngoại giao ký quy chế phối hợp về đối ngoại

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Vũ Hồng Văn chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo TP Đồng Nai.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo TP Đồng Nai tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chúc mừng Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đánh dấu một dấu mốc lịch sử, ghi nhận quá trình phấn đấu bền bỉ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, TP Đồng Nai hiện hội tụ nhiều lợi thế chiến lược về quy mô kinh tế, dân số, hạ tầng, cùng bề dày lịch sử, văn hóa. TP Đồng Nai có vai trò là cửa ngõ tăng trưởng đa chức năng, đô thị động lực, trung tâm công nghiệp, hàng không và đổi mới sáng tạo của quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh công tác đối ngoại địa phương cần phát huy vai trò của người mở đường, góp phần kết nối sức mạnh ngoại giao quốc gia với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai là minh chứng cho quyết tâm chung trong thúc đẩy hợp tác, qua đó tạo thêm động lực để TP Đồng Nai phát triển và hội nhập sâu rộng.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung lưu ý, hiệu quả của Quy chế phối hợp phụ thuộc trước hết vào khâu tổ chức thực hiện. Các cơ quan đầu mối của hai bên cần bám sát phương châm thực chất, hiệu quả và có thể đo đếm được, thể hiện qua các sản phẩm, giá trị gia tăng và kết quả cụ thể.

Theo đó, các hoạt động phối hợp cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động hằng năm, gắn với các tiêu chí định lượng rõ ràng, như kết quả thu hút dự án đầu tư, số lượng hợp đồng được ký kết giữa các doanh nghiệp, cũng như việc huy động nguồn lực và tri thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, kỷ cương và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Quy chế phối hợp sẽ tạo ra những “cú hích” thiết thực, góp phần đưa TP Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố trực thuộc Trung ương và một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Về phía TP Đồng Nai, theo Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn, việc ký kết Quy chế không chỉ xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hơn giữa hai bên, mà còn tạo khuôn khổ kết nối thế mạnh, nguồn lực và mạng lưới đối ngoại của Bộ Ngoại giao với yêu cầu phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn cho rằng yêu cầu này đặc biệt có ý nghĩa đối với TP Đồng Nai trong bối cảnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có không gian và dư địa phát triển lớn hơn. Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác lập tầm nhìn xây dựng TP Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, xanh, thông minh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, kinh tế hàng không và hướng tới thành phố kết nối toàn cầu.

Trên cơ sở đó, công tác đối ngoại của TP Đồng Nai cần tiếp tục đổi mới, chuyển từ mở rộng quan hệ sang kiến tạo cơ hội phát triển; từ thu hút nguồn lực theo chiều rộng sang kết nối các nguồn lực chiến lược. Hiệu quả công tác đối ngoại cần được gắn với kết quả huy động nguồn lực, mở rộng thị trường, tiếp nhận công nghệ, kết nối các nhà đầu tư chiến lược và tạo ra những lợi ích thiết thực cho thành phố, doanh nghiệp và người dân.

Thông qua Quy chế phối hợp, TP Đồng Nai mong muốn phát huy hiệu quả hơn thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới đối ngoại của Bộ Ngoại giao; đồng thời tăng cường giới thiệu, kết nối tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển của TP Đồng Nai với các đối tác quốc tế.