TP Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn heo bệnh, heo chết

Ngày 20/10/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 926H triệt phá một đường dây tội phạm "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do đối tượng Trần Văn Hùng, (sinh năm 1975), ngụ Khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ tại địa bàn phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận, có dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu. Số heo bệnh chết được nhóm đối tượng do Hùng cầm đầu thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người dân, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/10/2026 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra đối với 5 địa điểm liên quan: điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh - địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn Phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm trên, lực công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật.

Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Việc triệt phá thành công chuyên án trên là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai trong đấu tranh với tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật