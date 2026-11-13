TP. Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết với 24 hoạt động trọng tâm

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, lan tỏa đến cơ sở

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 13/11, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP. Đồng Nai năm 2026 tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan, tuần lễ diễn ra từ ngày 18 – 24/11 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”.

Đây là chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng quy mô lớn, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo không gian sinh hoạt văn hóa liên tục, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa rộng khắp.

Thông qua các hoạt động, thành phố hướng đến tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Đồng Nai đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan phát biểu tại họp báo. Ảnh: Văn Dũng

Điểm nhấn của tuần lễ là chương trình khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 18/11 tại Công viên Quảng trường thành phố (phường Tân Triều), kết nối trực tiếp với hai điểm cầu tại xã Lộc Thành và xã Tà Lài.

Trong khuôn khổ sự kiện, người dân và du khách sẽ được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trình diễn áo dài và trang phục truyền thống các dân tộc, với sự tham gia của Hoa hậu, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly là đại sứ truyền thông của chương trình. Ảnh: Văn Dũng

Đáng chú ý, tuần lễ còn có các hoạt động giao lưu hữu nghị với đại diện Tổng Lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam, góp phần tăng cường kết nối, quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Đồng Nai.

Các không gian trải nghiệm văn hóa như “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”, “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” và con đường di sản tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu nét đặc sắc trong đời sống văn hóa các dân tộc, khám phá nghề thủ công truyền thống, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử, ẩm thực địa phương và các sản phẩm đặc trưng của Đồng Nai.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP. Đồng Nai năm 2026 diễn ra từ ngày 18 – 24/11 với 24 hoạt động trọng tâm. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuần lễ còn tổ chức nhiều tọa đàm chuyên đề, trong đó có tọa đàm về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - Từ nhận thức đến hành động giảm phát thải”.

Đặc biệt, tại 95 xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hướng về cơ sở, khu công nghiệp và khu dân cư, tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Theo kế hoạch, tối 22/11, tại xã Bom Bo sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày diễn ra tuần lễ.

Phát huy giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai Hà Anh Dũng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Dũng

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai Hà Anh Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa có quy mô lớn, với sự tham gia đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương và đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Sự kiện không chỉ tạo đợt sinh hoạt văn hóa cộng đồng sâu rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc phát huy các giá trị văn hóa, từng bước đưa văn hóa và du lịch trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Hà Anh Dũng, bên cạnh thế mạnh về công nghiệp, Đồng Nai đang chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, văn hóa và các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc địa phương.

Gốm truyền thống Biên Hòa - Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Trong bối cảnh Đồng Nai mới tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên, việc đẩy mạnh quảng bá các giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa và du lịch được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức hấp dẫn của địa phương đối với du khách và nhà đầu tư.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP. Đồng Nai năm 2026 vì vậy không chỉ là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết mà còn mở ra cơ hội kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại, tăng cường giao lưu hữu nghị và quảng bá hình ảnh địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, thành phố kỳ vọng khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong mỗi người dân; đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển của Đồng Nai trong giai đoạn mới.