TP. Đồng Nai: Tìm kiếm, quy tập 142 hài cốt liệt sĩ

Đội K72 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Ảnh: Đội K72

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đồng Nai cho biết, trong ngày 24/10, đơn vị đã tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực tỉnh Kratie (Campuchia). Tại các địa bàn còn lại, lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Lũy kế từ ngày 4/9, thời điểm Đội K72 xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đến ngày 24/10, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 63 bộ được tìm thấy tại khu vực tỉnh Kratie và 6 bộ tại khu vực tỉnh Kampong Thom.

Đối với hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ CHQS TP. Đồng Nai cho biết, ngày 24/10, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Sân bay Lộc Ninh, thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh, TP. Đồng Nai.

Thực hiện hai kế hoạch của Bộ CHQS TP. Đồng Nai, từ ngày 22/8 đến ngày 24/10, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 73 bộ hài cốt liệt sĩ.

Đội K72 thực hiện việc quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ vào ban đêm. Ảnh: Đội K72

Như vậy, tính đến hết ngày 24/10, hai đội K72 và K76 thuộc Bộ CHQS TP. Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được 142 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập, các đơn vị chú trọng lấy mẫu sinh phẩm đối với những bộ hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện, chuyển đến cơ quan chức năng để giám định, xét nghiệm ADN, phục vụ công tác xác định danh tính.

Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.