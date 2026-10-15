TP Đồng Nai tìm giải pháp tăng trưởng du lịch cuối năm

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai, trong 9 tháng năm 2026, TP Đồng Nai đón gần 4,5 triệu lượt khách du lịch, đạt 75,7% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa hơn 4,3 triệu lượt, khách quốc tế đạt 118,5 ngàn lượt. Doanh thu du lịch hơn 3,4 ngàn tỷ đồng, bằng 75,7% kế hoạch.

TP Đồng Nai hướng tới định hình sản phẩm du lịch đặc trưng để tạo sức hút với du khách.

Nhiều hoạt động kích cầu, xúc tiến và quảng bá du lịch được triển khai như: Lễ hội Quả Điều Vàng 2026 thu hút hơn 20 ngàn lượt khách; Lễ hội Mùa trái cây Long Khánh đón hơn 100 ngàn lượt khách... Các chương trình văn hóa, thể thao cũng góp phần thu hút người dân, du khách và quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan bám sát hoạt động của các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và đội ngũ hướng dẫn viên; theo dõi, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu về lượng khách, doanh thu, đồng thời kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các mô hình du lịch nhà vườn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung vận động các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành triển khai chính sách giảm giá, liên kết kích cầu; đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm tại Vườn quốc gia Cát Tiên, làng du lịch cộng đồng Tà Lài và di sản gốm Biên Hòa… Ngành cũng hoàn thiện phương án đón tàu du lịch quốc tế cập Cảng Phước An, dự kiến trong tháng 11-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh vai trò kết nối của Hiệp hội Du lịch trong việc tập hợp kiến nghị từ thực tiễn kinh doanh, đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý. Lãnh đạo TP Đồng Nai cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tạo sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh và dấu ấn riêng cho Đồng Nai.

Để phục vụ mục tiêu tăng trưởng du lịch cả năm, góp phần chung vào tăng trưởng kinh tế của TP Đồng Nai, trong quý IV/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 1,5 triệu lượt khách, đạt 1,2 ngàn tỷ đồng doanh thu.

Nhiều doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến, đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trong đó có những vấn đề về đất đai, đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng, dịch vụ; xây dựng các điểm đến hấp dẫn, chương trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp nhằm thu hút thêm du khách.

Các doanh nghiệp trực tiếp hoạt động du lịch cũng hiến kế để cùng cơ quan quản lý Nhà nước đưa du lịch TP Đồng Nai phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế, phát triển sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách.