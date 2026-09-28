TP. Đồng Nai: Tiếp sức vùng biên phát triển kinh tế
Thành phố Đồng Nai có 8 xã biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia, trước đây do thiếu nguồn vốn đầu tư nên sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng hiện nay, từ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền và các hội đoàn thể, nguồn vốn ưu đãi kịp thời đến tay người dân, trở thành "bệ phóng" giúp bà con an cư lạc nghiệp, vươn lên làm giàu.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tp-dong-nai-tiep-suc-vung-bien-phat-trien-kinh-te-10431998.html