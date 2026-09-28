TP. Đồng Nai: Tiếp sức vùng biên phát triển kinh tế

Phát triển công nghiệp, đô thị kéo theo nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tại Phú Thọ, tiết kiệm năng lượng đang từng bước trở thành thói quen, trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần hình thành lối sống xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).