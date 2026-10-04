TP Đồng Nai thuộc nhóm địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số

Theo số liệu từ Cục thống kê (Bộ Tài chính), đến hết quý III, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số, trong đó TP Đồng Nai tăng trưởng 10,01%, riêng quý III, Đồng Nai tăng 10,21%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của cả nước (9,01%).

Cảng Phước An - một trong những khu vực tăng trưởng tiềm năng của TP Đồng Nai.

Tăng trưởng của TP Đồng Nai trong tương quan với 9 thành phố trực thuộc Trung ương, mức tăng 10,21% trong quý III và 10,01% trong 9 tháng cho thấy TP Đồng Nai tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở nhóm cao. Trong 9 thành phố, TP Đồng Nai đứng thứ 5 về tốc độ tăng trưởng trong cả quý III và 9 tháng.

Đặt trong bối cảnh chung GDP cả nước quý III ước tăng 9,95%, tính chung 9 tháng tăng 9,01%, thì tốc độ tăng trưởng của TP Đồng Nai trong quý III cao hơn cả nước 0,26 điểm phần trăm, và mức tăng 9 tháng cao hơn tới 1 điểm phần trăm.

Còn số liệu của Thống kê TP Đồng Nai cho thấy, trong mức tăng trưởng chung, công nghiệp và xây dựng tiếp tục là khu vực chủ lực, với tốc độ tăng 12,14%, đóng góp 6,59 điểm phần trăm, tương đương khoảng 65,82% mức tăng GRDP.

Đáng chú ý, tính riêng trong quý 3/2026, GRDP ước tăng 10,21% so cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng chung của 9 tháng. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,49%, đóng góp 6,94 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 9,51% và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,69%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2026 tăng 12,55% so cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9/2026, IIP tăng 17,98% so với cùng kỳ và tăng 5,17% so với tháng trước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, đà tăng được ghi nhận ở nhiều nhóm sản phẩm. Cụ thể, sản lượng điện tăng 48,27%; máy giặt tăng 43,57%; ván ép, gỗ cưa, gỗ lạng tăng 25,14%; giường, tủ, bàn ghế tăng 21,85%; thép dạng thô và bán thành phẩm tăng 18,35%; bê tông trộn sẵn tăng 14,90%.

Cùng với sản xuất, hoạt động xây dựng tăng khá mạnh. Giá trị sản xuất ngành xây dựng 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 101.548,88 tỷ đồng, tăng 19,75% so với cùng kỳ. Riêng quý 3/2026, giá trị sản xuất xây dựng đạt khoảng 39.124,81 tỷ đồng, tăng 28,69% so với cùng kỳ. Kết quả này gắn với việc triển khai các công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, nhà ở xã hội, thương mại và giáo dục trên địa bàn.

Sự gia tăng của công nghiệp và xây dựng cũng thể hiện rõ trong quy mô nền kinh tế. GRDP theo giá hiện hành 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 552.117,55 tỷ đồng, tăng thêm 66.594,18 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp thêm 40.726,99 tỷ đồng vào quy mô GRDP tăng thêm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 142.921,73 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước đạt 39.362,33 tỷ đồng, tăng 10,55%; vốn ngoài nhà nước đạt 53.340,12 tỷ đồng, tăng 14,68%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 50.219,28 tỷ đồng, tăng 9,82%.

Từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 2,351 tỷ USD, tương đương 78,39% kế hoạch năm. Trong đó có 78 dự án được cấp mới với tổng vốn 1,045 tỷ USD và 101 dự án điều chỉnh tăng vốn, bổ sung 1,307 tỷ USD. Nguồn vốn đăng ký tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Ở khu vực đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký tại các dự án trong và ngoài khu công nghiệp đến ngày 25/9/2026 đạt hơn 861.379 tỷ đồng, gấp 5,4 lần kế hoạch năm. Tuy nhiên, phần lớn mức tăng đến từ một số dự án khu đô thị và nhà ở quy mô lớn được đăng ký trong kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng duy trì tốc độ tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 344.178,89 tỷ đồng, tăng 17,44% so với cùng kỳ; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng là 13,22%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 16,36%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 20,1%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 15,4% và các dịch vụ khác tăng 19,17%.

Nhịp tăng trưởng của các hoạt động sản xuất, đầu tư và tiêu dùng cũng phản ánh vào nguồn thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 76.722,26 tỷ đồng, bằng 76,42% dự toán HĐND thành phố giao và tăng 19,74% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 56.923,47 tỷ đồng, tăng 20,37%.

Trong khi các khu vực kinh tế chủ yếu đều tăng trưởng, cơ cấu GRDP 9 tháng tiếp tục cho thấy vai trò chi phối của công nghiệp và xây dựng, chiếm 55,31%; dịch vụ chiếm 26,41%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,90%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,38%.