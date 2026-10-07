Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trực tuyến

TP. Đồng Nai thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Ảnh: HAC

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 776/QĐ-TTg ngày 29/4/2026.

Theo đó, thành phố xác định cụ thể nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và chính quyền địa phương 2 cấp trong quản lý hoạt động thương mại điện tử.

UBND thành phố yêu cầu việc triển khai phải tập trung, thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ; gắn trách nhiệm với vai trò người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật về thương mại điện tử tới cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người tiêu dùng; trong đó chú trọng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế và các cơ sở sản xuất mặt hàng chủ lực.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương đăng tải toàn văn Luật và các tài liệu hướng dẫn trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố.

Thành phố cũng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về thương mại điện tử.

Đáng chú ý, TP. Đồng Nai sẽ xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến trên thị trường quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và chế biến nông sản xuất khẩu.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất được hỗ trợ kết nối, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử quốc tế; đồng thời phát triển gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP Đồng Nai trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước.

Qua đó, thành phố hướng tới khai thác lợi thế của một trung tâm công nghiệp, logistics lớn, tạo thêm kênh tiêu thụ và xuất khẩu hàng công nghiệp, nông sản thế mạnh thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới.

Phát triển logistics số, siết quản lý kinh doanh trên môi trường mạng

Hoạt động bốc, xếp hàng hóa tại Cảng Phước An. Ảnh: Văn Dũng

Gắn phát triển thương mại điện tử với lợi thế về vị trí địa kinh tế và hạ tầng giao thông, TP. Đồng Nai sẽ tập trung phát triển hạ tầng logistics số hóa, hệ thống kho vận thông minh phục vụ thương mại điện tử.

Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn logistics đầu tư trung tâm hoàn tất đơn hàng, hệ thống kho lạnh, kho mát và các giải pháp vận chuyển chặng cuối ứng dụng công nghệ xanh; từng bước hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cùng với phát triển hạ tầng, các cơ quan chức năng sẽ rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố liên quan đến thương mại điện tử, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp.

Thành phố cũng tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật do Bộ Công thương và các cơ quan Trung ương chủ trì xây dựng, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn địa phương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh và phát triển thương mại điện tử, thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng.

Trên cơ sở đó, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế, chống thất thu; phối hợp giám sát, thanh tra và xử lý các hành vi buôn lậu, trốn thuế, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.

Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng được tăng cường trong quá trình phát triển thương mại điện tử.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện; phối hợp tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề về hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn; đồng thời phát huy lợi thế công nghiệp, logistics của Đồng Nai để mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu trong nền kinh tế số.