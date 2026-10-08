TP Đồng Nai thu hồi hơn 5.458m² đất Công ty Nghĩa Kỳ

Một dự án thu hồi đất để làm công trình giao thông (ảnh minh họa).

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 5/10/2026 về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Nghĩa Kỳ tại phường Long Bình do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật đối với đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất.

Theo quyết định, diện tích đất bị thu hồi là 5.458m², của Công ty TNHH Nghĩa Kỳ, địa chỉ tại Tổ 7, Khu phố 8, phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Khu đất trước đây được UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) cho công ty thuê tại Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 26/5/2016, để thực hiện dự án Sản xuất chế biến gỗ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nay là phường Long Bình, TP Đồng Nai.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục và đo tách thửa đất bản đồ địa chính số 171/2016, tỷ lệ 1/1.000, do Công ty TNHH Thương mại Đo đạc xây dựng Thái Dương xác lập ngày 4/4/2016 và được Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Nai xác nhận ngày 8/4/2016.

Lý do thu hồi được UBND TP Đồng Nai xác định là Công ty TNHH Nghĩa Kỳ được Nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (sản xuất chế biến gỗ), có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất, thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai năm 2024.

UBND TP Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định thu hồi đất, giao quyết định cho Công ty TNHH Nghĩa Kỳ, UBND phường Long Bình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng thời có trách nhiệm thanh lý hợp đồng thuê đất đã ký với doanh nghiệp; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đồng Nai chuyển thông tin cho cơ quan thuế để tính, thu nghĩa vụ tài chính; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Nghĩa Kỳ.

Cơ quan này cũng thực hiện đo đạc, cắm mốc ranh giới khu đất để bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Cơ quan thuế được đề nghị rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Nghĩa Kỳ để tiến hành thu, truy thu tiền thuê đất đến thời điểm UBND TP Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi đất.

Chủ tịch UBND phường Long Bình được giao quyết định thu hồi đất cho doanh nghiệp; trường hợp Công ty TNHH Nghĩa Kỳ không nhận quyết định hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định tại trụ sở UBND phường và nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

UBND phường Long Bình cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Nghĩa Kỳ di dời tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành thì thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Nghĩa Kỳ có trách nhiệm chấp hành quyết định thu hồi đất, di dời tài sản trên đất; bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Quyết định số 3152/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh ký, có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2026.