TP Đồng Nai thu hồi gần 1,48ha đất doanh nghiệp cao su làm đường kết nối các khu công nghiệp

Trung tâm hành chính xã Đồng Phú, nay là phường Đồng Phú, TP Đồng Nai (ảnh minh họa).

UBND phường Đồng Phú, TP Đồng Nai vừa ban hành quyết định thu hồi 14.787,5 m² đất của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, có trụ sở tại xã Thuận Lợi, để thực hiện dự án Đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam TP Đồng Xoài

Theo quyết định, diện tích thu hồi gồm 9.595,6 m² đất trồng cây lâu năm và 5.191,9 m² đất đường giao thông nội bộ, thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 01218 do UBND tỉnh Bình Phước trước đây cấp ngày 26/11/2008

Cụ thể, diện tích thu hồi nằm tại 4 thửa đất, gồm thửa số 12, tờ bản đồ số 2 với 6.558,6 m²; thửa số 13, tờ bản đồ số 2 với 2.755,7 m²; thửa số 22, tờ bản đồ số 3 với 281,3 m² và thửa số 15, tờ bản đồ số 2 với 5.191,9 m².

Phần diện tích đất trồng cây lâu năm được xác định theo bản đồ giải phóng mặt bằng do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đo đạc bản đồ Linh Sơn thực hiện ngày 25/3/2024, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 24/4/2024.

Phần đất đường giao thông nội bộ được xác định theo bản đồ giải phóng mặt bằng lập ngày 19/6/2023, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 29/8/2023.

Lý do thu hồi đất là để thực hiện dự án Đường kết nối các khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài.

Dự án trước đó được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 18/10/2019. Đến ngày 15/5/2026, UBND TP Đồng Nai ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai TP Đồng Nai - Chi nhánh Đồng Phú thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.