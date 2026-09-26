TP. Đồng Nai thống nhất giao TP. Hồ Chí Minh làm chủ quản dự án cầu vượt Quốc lộ 51

Quốc lộ 51 là một trong những tuyến giao thông có mật độ phương tiện cao nhất nước, việc làm cầu vượt từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Ảnh: Văn Dũng

Theo Nghị quyết được thông qua, HĐND TP. Đồng Nai thống nhất chủ trương giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt trên Quốc lộ 51 tại nút giao với đường Phước Bình, khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND TP. Đồng Nai về phương án đầu tư dự án, đồng thời đề nghị thống nhất giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản để triển khai thực hiện.

Dự án cầu vượt Quốc lộ 51 (nút giao Phước Bình) có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài khoảng 828m. Điểm đầu công trình thuộc địa phận xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai; điểm cuối thuộc phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh. Toàn bộ kinh phí thực hiện dự án được bố trí từ nguồn ngân sách TP. Hồ Chí Minh.

Việc thống nhất cơ quan chủ quản thực hiện dự án là cơ sở để hai địa phương phối hợp triển khai các thủ tục đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, góp phần giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 51.

Quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 72km, kết nối TP. Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây). Đây là tuyến giao thông huyết mạch, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trên tuyến luôn ở mức cao, có thời điểm lên đến 65.000 lượt xe/ngày đêm, gây áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng giao thông. Tình trạng ùn tắc, xuống cấp mặt đường và nguy cơ mất an toàn giao thông thường xuyên xảy ra, đặc biệt tại các nút giao với đường ngang.

HĐND TP. Đồng Nai thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án cầu vượt Quốc lộ 51 tại kỳ họp thứ 6. Ảnh: Văn Dũng

Trước thực trạng này, năm 2021, khi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa được khởi công, Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) từng đề xuất Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phương án xây dựng 10 nút giao khác mức trên Quốc lộ 51, gồm cầu vượt hoặc hầm chui tại các vị trí giao cắt có nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

Việc đầu tư cầu vượt tại nút giao Phước Bình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng xung đột giao thông tại khu vực, nâng cao năng lực khai thác Quốc lộ 51, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa TP. Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.