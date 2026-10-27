TP. Đồng Nai: Tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán chi phí thu gom, xử lý rác thải

Đồng Nai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí thu gom, xử lý rác thải. Ảnh: Sonadezi

UBND TP. Đồng Nai vừa làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu, thanh toán, quyết toán chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua rà soát tại các xã, phường, tổng công nợ trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (trước ngày 1/7/2025) là hơn 34 tỷ đồng.

Trong khi đó, công nợ phát sinh từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/8/2026 lên tới hơn 113 tỷ đồng. Như vậy, tổng số công nợ tồn đọng và phát sinh trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố là hơn 147 tỷ đồng.

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác đấu thầu, thanh toán và quyết toán chi phí xử lý rác thải, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phân chia thành 3 giai đoạn áp dụng các quyết định liên quan của UBND thành phố để làm cơ sở thanh toán công nợ.

Cụ thể, giai đoạn trước ngày 1/7/2025; từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025 và từ ngày 1/1/2026 đến ngày 18/5/2026.

Sau khi xem xét các kiến nghị, UBND TP. Đồng Nai thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xác định 3 mốc thời gian thanh toán công nợ theo các quyết định có liên quan do UBND thành phố ban hành.

Đồng thời, giao Văn phòng UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể từng giai đoạn, tương ứng với các quyết định được áp dụng, tạo cơ sở để UBND các xã, phường thực hiện thanh toán công nợ cho các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phải kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu phương án giải quyết, bảo đảm việc thanh toán, quyết toán được thực hiện đúng quy định.

Đối với lượng rác tồn lưu tại Công ty Cổ phần Cù Lao Xanh (phường Xuân Lộc), UBND thành phố yêu cầu địa phương có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định, phối hợp xử lý. Theo quan điểm thống nhất tại buổi làm việc, không tính xuất vận chuyển đối với lượng rác tồn lưu tại đơn vị này.