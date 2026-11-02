TP. Đồng Nai: Tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân hơn 19.700 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tính đến ngày 29/10, TP. Đồng Nai đã giải ngân hơn 19.700 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 76% kế hoạch sau khi trừ phần vốn tiết kiệm 5%.. Ảnh: Văn Dũng

UBND TP. Đồng Nai vừa họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nhằm đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời xác định các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án những tháng cuối năm.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP. Đồng Nai, năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao cho TP. Đồng Nai hơn 27.000 tỷ đồng. Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% kế hoạch vốn để bổ sung nguồn lực đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thành phố phân bổ gần 26.000 tỷ đồng cho các dự án.

Đến ngày 29/10, thành phố đã giải ngân hơn 19.700 tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và hơn 76% kế hoạch sau khi trừ phần vốn tiết kiệm 5%.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân gần 447 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.

Về kết quả thực hiện của các chủ đầu tư, hiện có 22 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố, trong đó 13 đơn vị giải ngân trên 90% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, vẫn còn 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân, cần tập trung tháo gỡ khó khăn để cải thiện tiến độ.

Đối với nguồn vốn đầu tư công giao UBND cấp xã, tính đến hết ngày 29/10, các địa phương đã giải ngân hơn 4.500 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch. Trong đó, 71 xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố.

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, tiến độ giải ngân trong tháng 10/2026 có dấu hiệu chững lại, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng

TP. Đồng Nai phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90% ngay trong tháng 11/2026. Ảnh: Văn Dũng

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 10 chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, một số đơn vị chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chưa thực sự đồng bộ; nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm. Việc thanh toán, quyết toán khối lượng xây lắp tại một số dự án còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân chung của thành phố.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 chỉ khoảng 2 tháng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực, phấn đấu đưa tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 90% ngay trong tháng 11/2026.

Để hoàn thành mục tiêu này, các chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch, lộ trình giải ngân cụ thể đối với từng dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Đây được xác định là những nhiệm vụ then chốt, có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai và khả năng giải ngân vốn của các dự án, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Út, giải ngân vốn đầu tư công có mối quan hệ chặt chẽ với tiến độ giải phóng mặt bằng. Nếu không bảo đảm điều kiện tái định cư cho người dân, công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn, kéo theo sự chậm trễ trong thi công và giải ngân.

Do đó, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tăng cường phối hợp, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh công tác tái định cư, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng sạch để triển khai các dự án theo kế hoạch.

Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng, phát huy hiệu quả nguồn vốn ngân sách và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.