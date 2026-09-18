TP. Đồng Nai tập trung giải phóng mặt bằng 11 dự án trọng điểm. Ảnh: Văn Dũng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai, trong 11 dự án trọng điểm đang được tập trung triển khai, nhiều dự án đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng.

Hiện, 4 dự án đang được lập chủ trương đầu tư, gồm: cầu Cát Lái; cầu Long Hưng; đường trên cao dọc Quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Xa lộ nước Long Thành.

Đây đều là những công trình hạ tầng giao thông quan trọng trong định hướng hoàn thiện mạng lưới kết nối của thành phố, góp phần tăng khả năng liên kết giữa các khu vực và các tuyến giao thông huyết mạch.

Đối với tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 – TP. Hồ Chí Minh, Dự án Thành phần 1, đoạn dài 13km và Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà đã được UBND thành phố phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi lần lượt trong tháng 6 và tháng 7/2026.

Đến nay, công tác kiểm đếm tại các dự án đã hoàn thành. Các đơn vị liên quan đang xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường theo quy định, tạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Cùng với các dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông lớn khác cũng đang được tập trung triển khai.

Các dự án đường ĐT.769, ĐT.770B, ĐT.773 và Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, bắt đầu thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng từ tháng 3/2026. Đến nay, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Trong đó, đường Vành đai 4 – TP. Hồ Chí Minh và Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh đã được khởi công ngày 30/6/2026. Các dự án ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773 đồng loạt khởi công ngày 10/7/2026.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đến nay, công tác bàn giao mặt bằng tại các dự án đã đạt những kết quả đáng chú ý.

Dự án đường Vành đai 4 – TP. Hồ Chí Minh đã bàn giao hơn 223ha mặt bằng, đạt 74% tổng diện tích cần thu hồi. Đây cũng là dự án có tỷ lệ bàn giao mặt bằng cao nhất trong nhóm các công trình đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đối với dự án ĐT.770B, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 184ha, tương đương 69%. Dự án ĐT.773 đã bàn giao gần 126ha, đạt 56%; dự án ĐT.769 bàn giao khoảng 71ha, đạt gần 53%.

Việc nhiều dự án trọng điểm đồng loạt chuyển từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng sang khởi công xây dựng cho thấy tiến độ triển khai đang được đẩy nhanh.

Trong thời gian tới, công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quỹ đất sạch phục vụ thi công, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.