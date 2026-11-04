TP. Đồng Nai: Tập trung các giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực

Kinh tế của TP. Đồng Nai trong tháng 10 và 10 tháng của năm 2026 duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Ảnh: Văn Dũng

UBND TP. Đồng Nai vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của UBND TP. Đồng Nai, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng đạt hơn 386.800 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 30,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 21,7 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 đạt hơn 88.100 tỷ đồng, bằng 88% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 59% chỉ tiêu phấn đấu của thành phố.

Đối với lĩnh vực đầu tư công, tính đến ngày 31/10, tổng vốn thanh toán đạt hơn 20.300 tỷ đồng, tương đương 74,83% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 78,33% kế hoạch vốn thành phố giao.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bao gồm cấp mới và điều chỉnh tăng vốn, đạt hơn 2,5 tỷ USD; vốn đầu tư trong nước vào địa bàn đạt hơn 871.000 tỷ đồng.

Một góc đô thị Đồng Nai nhìn từ UBND TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức phù hợp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân.

Đáng chú ý, Đồng Nai là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, với khoảng 95% dân số trên địa bàn đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố đã đưa vào vận hành Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub), cấp tài khoản cho 95 cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tích hợp, đồng bộ 267 nhóm dữ liệu lên Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo và điều hành.

Quyết liệt giải ngân đầu tư công, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số

TP. Đồng Nai đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026. Ảnh: Văn Dũng

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trong hai tháng cuối năm, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2026.

Trong đó, các nội dung được tập trung thảo luận gồm tăng cường giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy công tác đấu giá quyền sử dụng đất và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng đề xuất tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong những tháng cuối năm; đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút các nguồn lực phát triển.

TP. Đồng Nai yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư. Trong ảnh là lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực công thương giữa TP. Đồng Nai với đối tác Hàn Quốc. Ảnh: Văn Dũng

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị các sở, ngành, địa phương bám sát quy hoạch chung và kịch bản tăng trưởng đã đề ra, chủ động rà soát từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để có giải pháp thực hiện phù hợp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ quyết định việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm mà còn tạo tiền đề xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường đôn đốc các khoản thu nội địa, nguồn thu từ đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính của các dự án.

Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý, rà soát và hoàn thiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và thúc đẩy phát triển sản xuất.

Song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu về trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố ngay trong năm 2026, bảo đảm tính đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2027 từ sớm, nhất là công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, không để bị động trong quá trình triển khai.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong những tháng cuối năm được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Đồng Nai hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo.