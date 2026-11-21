Khẳng định sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Trong bối cảnh Việt Nam chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), từ chú trọng quy mô dòng vốn sang xây dựng nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, Đồng Nai đang từng bước đổi mới phương thức thu hút đầu tư, hướng đến phát triển các cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế FDI, Đồng Nai xác định thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ nhằm gia tăng nguồn vốn mà còn phải góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những tháng đầu năm 2026, Đồng Nai liên tục đón tiếp các đoàn công tác của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức xúc tiến đầu tư, tập đoàn và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đến tìm hiểu môi trường đầu tư, khảo sát cơ hội hợp tác.

Đáng chú ý, các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc... được tổ chức đã tạo điều kiện để chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Thông qua những hoạt động này, Đồng Nai tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa bàn có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Hàn Quốc tổ chức vào tháng 10.2026, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon đánh giá, Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và liên kết chuỗi cung ứng.

Theo Đại sứ Lee Miyon, Hàn Quốc là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong hành trình phát triển mới. Trong đó, Đồng Nai là địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, linh kiện, phụ tùng, kho vận và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Miyon phát biểu tại hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc tổ chức tại TP. Đồng Nai vào tháng 10/2026. Ảnh: Văn Dũng

Hiện Hàn Quốc đứng đầu trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Đồng Nai. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tạo việc làm cho hơn 170.000 lao động, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Đại sứ Lee Miyon cho rằng, kết quả này thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đối với môi trường đầu tư tại Đồng Nai. Đồng thời, cho thấy sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sự hiện diện và phát triển của các doanh nghiệp FDI không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách mà còn mở ra cơ hội hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với Đồng Nai không chỉ là duy trì sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn phải nâng cao chất lượng dòng vốn, lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế bền vững.

Tạo đột phá từ hạ tầng và thu hút đầu tư có chọn lọc

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực công thương giữa TP. Đồng Nai với đối tác Hàn Quốc. Ảnh: Văn Dũng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra là đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế FDI; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài.

Cùng với đó, việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng được xác định là yếu tố quan trọng nhằm tạo nền tảng thu hút các dự án đầu tư chiến lược, đặc biệt trong những ngành công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Theo Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai Phạm Việt Phương, địa phương đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư, nhất là dư địa phát triển từ hệ thống các khu công nghiệp hiện hữu và những khu công nghiệp đã được quy hoạch.

Bên cạnh quỹ đất công nghiệp, Đồng Nai còn có vị trí kết nối thuận lợi với TP. Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống đường cao tốc, cảng biển, trung tâm logistics và các dự án giao thông liên vùng đang được đầu tư sẽ tạo thêm động lực phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Việc hình thành mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn tạo điều kiện kết nối các khu công nghiệp với cảng biển, sân bay và thị trường tiêu thụ.

Ngoài ra, Đồng Nai có khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu của nhà đầu tư thông qua hệ thống nhà xưởng, kho bãi, dịch vụ logistics và các loại hình hạ tầng hỗ trợ sản xuất. Đây được xem là lợi thế quan trọng để địa phương thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và những ngành sản xuất có yêu cầu lớn về kết nối chuỗi cung ứng.

Ông Phạm Việt Phương cho biết, thời gian tới, Đồng Nai tiếp tục chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên những dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trong đó, các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, công nghiệp xanh, logistics hiện đại và những ngành sản xuất ít thâm dụng lao động, tiết kiệm tài nguyên.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ quá trình chuyển đổi, tái cấu trúc các khu công nghiệp hiện hữu.

Đồng thời, xây dựng danh mục, tiêu chí, điều kiện và cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển hạ tầng khu công nghiệp cũng như triển khai các dự án trọng điểm trong khu công nghiệp.

Việc tái cấu trúc hệ thống khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp và cải thiện chất lượng môi trường đầu tư.

Cùng với phát triển hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghệ mới là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với khả năng thu hút các tập đoàn lớn.

Trong giai đoạn phát triển mới, thu hút FDI không đơn thuần là cuộc cạnh tranh về quỹ đất, chi phí hay chính sách ưu đãi, mà còn là khả năng xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp và định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội tạo bước chuyển về chất trong phát triển kinh tế FDI. Qua đó, từng bước chuyển từ địa bàn tiếp nhận dòng vốn đầu tư sang trung tâm sản xuất, công nghệ và logistics có sức cạnh tranh trong khu vực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của địa phương.