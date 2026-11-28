Hội tụ lợi thế, mở rộng không gian phát triển

Một góc đô thị Đồng Nai nhìn từ UBND TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Trải qua nhiều thập kỷ phát triển công nghiệp, Đồng Nai đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Hiện, trên địa bàn thành phố có 44 khu công nghiệp đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Sở Tài chính TP. Đồng Nai, thành phố có nền tảng công nghiệp phát triển, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, thị trường lao động và năng lực sản xuất tương đối hoàn chỉnh. Đây là những điều kiện thuận lợi để địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Cùng với nền tảng công nghiệp, Đồng Nai còn sở hữu vị trí địa lý chiến lược, đóng vai trò cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế.

Đầu năm 2021, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) - công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia được khởi công xây dựng trên địa bàn Đồng Nai. Hiện, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành, khai thác giai đoạn 1. Cùng với đó, hàng loạt tuyến đường cao tốc, đường vành đai, hệ thống cảng biển cũng đã và đang được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức.

Theo các chuyên gia, Đồng Nai đang hội tụ đồng thời 5 nhóm lợi thế lớn mà ít địa phương có được, gồm: vị trí địa kinh tế tại trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sân bay Long Thành; hệ thống cảng biển và logistics kết nối Phước An - Cái Mép - Thị Vải; mạng lưới đường cao tốc, đường vành đai, đường sắt và giao thông liên vùng; nền tảng công nghiệp cùng lực lượng lao động được tích lũy qua nhiều thập kỷ.

Đồng Nai đang sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về vị trí chiến lược và hạ tầng kết nối. Ảnh: Văn Dũng

Sự cộng hưởng của các lợi thế này không chỉ nâng cao năng lực kết nối, lưu thông hàng hóa mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện để Đồng Nai trở thành đầu mối giao thương, logistics và trung chuyển hàng hóa quan trọng của quốc gia và khu vực.

Tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị phục vụ khai thác sân bay Long Thành ngày 19.11, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, sân bay Long Thành không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không mà còn phải tạo ra động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Do đó, các sở, ngành cần chủ động phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện phát triển hệ thống dịch vụ hàng không, logistics, kho bãi, vận chuyển hàng hóa, thương mại, du lịch, khách sạn và các dịch vụ hỗ trợ. Đặc biệt, việc khai thác sân bay phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và các khu công nghiệp nhằm phát huy hiệu quả tổng thể của hệ thống hạ tầng.

Chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ

Nghị quyết 16 ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị đặt ra 3 cột mốc cho TP. Đồng Nai, trong đó đến năm 2035 Đồng Nai trở thành đô thị sân bay và trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không. Ảnh đồ họa

Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị định hướng xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đa mục tiêu, phát triển xanh, thông minh. Đồng thời, phát triển Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, có vai trò dẫn dắt về công nghiệp hàng không, vũ trụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới và nông nghiệp công nghệ cao.

Đây là định hướng quan trọng để Đồng Nai cơ cấu lại nền kinh tế, khai thác hiệu quả các nguồn lực, từng bước xác lập vị thế mới trong không gian phát triển của vùng và cả nước.

Trên cơ sở đó, thành phố đang tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, đất đai, lao động giá rẻ và các hoạt động gia công, lắp ráp; chuyển mạnh sang phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Trong đó, Đồng Nai ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ số và vật liệu mới. Đây là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng tạo giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế.

Song song với phát triển công nghiệp thế hệ mới, thành phố chú trọng phát triển kinh tế hàng không, logistics đa phương thức, dịch vụ tài chính, thương mại quốc tế, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng Nai cũng xác định khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, phát triển kinh tế nông nghiệp đa giá trị, du lịch sinh thái và các hoạt động kinh tế gắn với hệ thống sông Đồng Nai. Đồng thời, tăng cường kết nối khu vực phía Bắc với khu vực phía Nam thành phố, tạo sự liên kết, bổ trợ giữa các không gian phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa bàn.

Với những lợi thế đang hội tụ, Đồng Nai đứng trước cơ hội không chỉ mở rộng quy mô nền kinh tế mà còn tạo bước chuyển căn bản về chất lượng tăng trưởng. Trong đó, việc phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, gắn phát triển công nghiệp với dịch vụ giá trị gia tăng cao, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực sẽ là nền tảng quan trọng để Đồng Nai hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, có sức lan tỏa và vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế vùng và cả nước.