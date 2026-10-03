TP. Đồng Nai tăng tốc về đích, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất

Không chuyển việc khó sang năm sau

Nghị quyết 16 ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị đặt ra 3 cột mốc cho TP. Đồng Nai, trong đó đến năm 2035 Đồng Nai trở thành đô thị sân bay và trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không. Ảnh đồ họa

Sau 9 tháng năm 2026, kinh tế TP. Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. GRDP quý III tăng 10,21%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng đạt 10,01%; thu ngân sách ước đạt 79.894 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt khoảng 2,5 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước khoảng 865.000 tỷ đồng.

Toàn thành phố có thêm hơn 6.000 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 255.700 tỷ đồng; khoảng 1.300 doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Đây là những kết quả đáng chú ý trong năm đầu Đồng Nai chính thức trở thành thành phố từ ngày 30/4/2026. Đặc biệt, ngày 21/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP. Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, xác định những định hướng chiến lược, tạo thêm cơ sở để thành phố huy động nguồn lực, tổ chức lại không gian phát triển, hướng tới đô thị sân bay, đa trung tâm, xanh, thông minh, hiện đại và kết nối toàn cầu.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Nai lần thứ năm, những nhiệm vụ đặt ra trong 3 tháng cuối năm được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả thực hiện các mục tiêu năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thúc đẩy đầu tư công, triển khai các công trình hạ tầng giao thông chiến lược kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP. Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng.

Đến ngày 29/9, thành phố đã giải ngân hơn 17.860 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 65,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố cũng đã khởi công dự án nhà ở xã hội cho thuê tại phường Long Bình giai đoạn 1, quy mô 1.000 căn, tổng mức đầu tư 1.260 tỷ đồng; tiếp tục đôn đốc tiến độ để sớm hoàn thành hơn 13.000 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch.

Ngày 12/6/2026, TP. Đồng Nai đã khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình giai đoạn 1, quy mô 1.000 căn. Ảnh: Văn Dũng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Đồng Nai Vũ Hồng Văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026; từng Thành ủy viên, cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ công việc cần hoàn thành trong quý IV, kết quả phải đạt và trách nhiệm thực hiện; không chuyển việc khó sang năm sau nếu vẫn còn khả năng giải quyết.

Hai mục tiêu được đặt ra là tăng trưởng GRDP 11% và phấn đấu thu ngân sách 150.000 tỷ đồng. Theo đó, kịch bản tăng trưởng quý IV phải tiếp tục được cập nhật, nhất là đối với 11 ngành chưa đạt yêu cầu theo kịch bản.

Yêu cầu đặt ra là điều hành tăng trưởng phải đi vào thực chất, xác định cụ thể doanh nghiệp, dự án có khả năng tăng sản lượng, đẩy nhanh tiến độ và tạo thêm giá trị gia tăng; đồng thời làm rõ vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành.

Đối với 279 dự án còn vướng mắc, thành phố yêu cầu phân loại theo từng nguyên nhân để giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời xác định rõ vấn đề cần kiến nghị Trung ương. Những dự án đủ điều kiện cần được ưu tiên đưa vào hoạt động nhằm mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ.

Cùng với đó, nhiệm vụ thu ngân sách phải được rà soát đến từng nguồn thu, khoản thu và khả năng thực hiện trong quý IV; xác định tiến độ theo tháng, trách nhiệm của từng đơn vị và phương án bù đắp các khoản hụt. Đặc biệt, phải phân biệt rõ dự toán được giao với mục tiêu phấn đấu thu 150 nghìn tỷ đồng, bảo đảm các nguồn thu đưa vào cân đối phải có căn cứ thực tế.

Việc triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW cũng được yêu cầu chuyển nhanh từ chủ trương thành các nhiệm vụ, cơ chế, đề án, dự án, nguồn lực và tiến độ cụ thể. Hiệu quả thực hiện phải được thể hiện bằng công trình, dự án, doanh nghiệp, việc làm, nguồn thu và chất lượng sống của người dân.

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, hiệu quả công việc

TP. Đồng Nai đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và hiệu quả công việc. Ảnh: Văn Dũng

Cùng với yêu cầu tăng tốc phát triển kinh tế, một nội dung được Thành ủy Đồng Nai đặc biệt nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu quản trị một đô thị lớn trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đánh giá tại hội nghị, bộ máy đã từng bước được kiện toàn, song việc rà soát cán bộ tại một số nơi chưa làm rõ năng lực, sở trường và mức độ đáp ứng vị trí việc làm. Việc bố trí, điều tiết nhân lực có nơi chưa sát khối lượng và tính chất công việc; vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, nhất là thiếu cán bộ chuyên sâu trong các lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ phát triển như quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Ở cấp thành phố, một bộ phận cán bộ còn hạn chế về tư duy chiến lược, dự báo và tham mưu xử lý những vấn đề mới, vấn đề khó. Tại cấp xã, phường, năng lực quản trị, phối hợp liên ngành và giải quyết công việc theo thẩm quyền chưa đồng đều; vẫn còn biểu hiện thiếu chủ động, né tránh, đùn đẩy, chờ chỉ đạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ với phương châm “đúng vai, thuộc bài”; từ đó phân công nhiệm vụ sát thực tế, tạo cơ sở kiểm tra, đôn đốc và giám sát hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải dựa trên khối lượng, chất lượng công việc thực tế; đồng thời thay đổi tư duy, từ bỏ cách làm theo lối mòn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

TP. Đồng Nai tiếp tục triển khai các công trình hạ tầng giao thông chiến lược kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Văn Dũng

Theo Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn, thành phố phải làm rõ từng vị trí còn thiếu, từng trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu để có phương án bố trí, đào tạo, điều động hoặc thay thế; thực hiện nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng sở trường và điều tiết nhân lực theo năng lực, khối lượng công việc.

Đặc biệt, cán bộ phải được đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc; tiêu chí KPI cần sát từng vị trí, tránh chấm điểm hình thức, cào bằng. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, trì trệ, né tránh trách nhiệm phải được xem xét bố trí lại, thay thế theo quy định; đồng thời bảo vệ, khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Yêu cầu này càng có ý nghĩa khi Đồng Nai bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW, với mục tiêu xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia và động lực phát triển của vùng Đông Nam Bộ.

Ba tháng cuối năm vì thế không chỉ là chặng nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, tinh thần trách nhiệm và khả năng biến những định hướng phát triển mới thành kết quả cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ trong bộ máy thành phố.