TP. Đồng Nai: Tăng cường phòng, chống bệnh não mô cầu

Người dân tiêm vắc xin phòng cúm mùa tại CDC Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Đồng Nai, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó một trường hợp tại xã Tà Lài vào tháng 4 và một trường hợp tại phường Trảng Bom vào tháng 6.

So với năm 2025, khi toàn tỉnh ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh, trong đó có một trường hợp tử vong, số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, trước thông tin TP. Hồ Chí Minh vừa ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B tại một trường THCS, trong đó có một trường hợp tử vong, ngành y tế Đồng Nai đang tăng cường các biện pháp giám sát, chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

CDC Đồng Nai khuyến cáo các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và đơn vị y tế đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nhận biết sớm dấu hiệu mắc bệnh, nắm rõ đường lây truyền và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Người dân không nên hoang mang nhưng cũng không được chủ quan trước bệnh não mô cầu. Cần duy trì vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi; không dùng chung các vật dụng cá nhân có nguy cơ tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp.

Tại trường học, nơi làm việc, khu nhà trọ và những địa điểm tập trung đông người, cần bảo đảm không gian thông thoáng, thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc và hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Đặc biệt, tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa bệnh do não mô cầu. Tuy nhiên, các loại vaccine hiện nay có phạm vi bảo vệ khác nhau, tùy theo nhóm huyết thanh của vi khuẩn như A, B, C, Y và W-135. Vì vậy, việc tiêm một loại vaccine không đồng nghĩa với khả năng phòng ngừa tất cả các nhóm vi khuẩn não mô cầu gây bệnh.

CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân đến các cơ sở tiêm chủng để được khám sàng lọc, tư vấn lựa chọn vaccine và lịch tiêm phù hợp với độ tuổi, tiền sử tiêm chủng cũng như nguy cơ phơi nhiễm.

Cùng với công tác tuyên truyền, CDC Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh và chính quyền địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh; điều tra, quản lý người tiếp xúc và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.

Ngành y tế cũng chú trọng cập nhật, hướng dẫn chuyên môn kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan và bảo vệ sức khỏe người dân.