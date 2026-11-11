TP Đồng Nai tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 10/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long - Trưởng ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/ĐP) thành phố đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP thành phố về tình hình hoạt động trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại cuộc họp, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai (Sở Công thương) cho biết, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng thành phố kiểm tra hơn 6,6 ngàn trường hợp, phát hiện khoảng 5,3 ngàn vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách (gồm tiền xử phạt vi phạm hành chính; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế…) đạt hơn 1.096 tỷ đồng.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai Nguyễn Văn Phúc báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389/ĐP TP Đồng Nai, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND thành phố; các sở, ngành chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn; công tác tham mưu, điều hành từng bước đi vào nền nếp. 95/95 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 389, tạo đầu mối triển khai tại cơ sở.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Nguyễn Kim Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đồng Nai yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo cần tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại.

Đại tá Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai chia sẻ tại cuộc họp.

Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP TP Đồng Nai cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong những tháng cuối năm 2026 và dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.