TP. Đồng Nai: Tái định cư gắn với nâng cao chất lượng sống của người dân

Chủ động quy hoạch tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm

Dự án sân bay Long Thành đã mang lại những kinh nghiệm quan trọng cho Đồng Nai trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Ảnh: Văn Dũng

Trong quá trình đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đồng Nai đang đứng trước nhu cầu bố trí tái định cư lớn cho người dân thuộc diện thu hồi đất. Đây vừa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, vừa là cơ hội để địa phương hình thành những không gian sống mới, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Với định hướng lấy người dân làm trung tâm, công tác tái định cư tại Đồng Nai không chỉ hướng đến việc bố trí chỗ ở mới mà còn chú trọng bảo đảm các điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, duy trì sinh kế và có cơ hội phát triển kinh tế lâu dài.

Theo đó, việc quy hoạch các khu tái định cư cần được tính toán đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từ hệ thống giao thông, điện, nước đến trường học, cơ sở y tế, chợ, không gian sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ thiết yếu.

Đặc biệt, đối với những hộ dân có sinh kế gắn với đất đai, sản xuất nông nghiệp, buôn bán nhỏ hoặc các hoạt động thương mại, dịch vụ tại địa bàn cư trú cũ, việc chuyển đến nơi ở mới đòi hỏi phải có phương án phù hợp nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận thị trường.

Vì vậy, bài toán sinh kế cần được quan tâm ngay từ quá trình lập quy hoạch, bố trí tái định cư. Đây là yếu tố quan trọng để người dân không chỉ an cư mà còn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện chất lượng sống.

Thực tiễn triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã mang lại những kinh nghiệm quan trọng cho Đồng Nai trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân. Trong đó, khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được đầu tư xây dựng để bố trí nơi ở mới cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Quá trình triển khai dự án là cơ sở thực tiễn để TP. Đồng Nai tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công tác quy hoạch, bố trí tái định cư cho các công trình, dự án trọng điểm trong thời gian tới.

Từ kinh nghiệm tại Lộc An - Bình Sơn, việc đánh giá khả năng ổn định cuộc sống, chuyển đổi sinh kế, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân sẽ góp phần giúp địa phương xây dựng các khu tái định cư ngày càng phù hợp với điều kiện thực tế.

Đồng thời, việc quan tâm giải quyết hài hòa quyền lợi của người dân với yêu cầu triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội cũng là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Hướng đến những khu tái định cư đồng bộ, hiện đại

khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được đầu tư xây dựng để bố trí nơi ở mới cho người dân sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Ảnh: Văn Dũng

Trong định hướng phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại, TP. Đồng Nai đang có cơ hội hình thành những khu tái định cư quy mô lớn, được quy hoạch bài bản, có tính kết nối khu vực và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Việc bố trí tái định cư không đơn thuần là di chuyển người dân từ nơi ở cũ đến nơi ở mới mà còn là quá trình tổ chức lại không gian sống, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ công, cơ sở hạ tầng và cơ hội phát triển kinh tế.

Một khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi, trường học, cơ sở y tế, chợ và các công trình công cộng phù hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo nền tảng để người dân yên tâm an cư, lạc nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác tái định cư cũng cần chú trọng duy trì sự gắn kết cộng đồng, nhất là đối với những nhóm dân cư có đời sống văn hóa, tín ngưỡng và phong tục, tập quán đặc thù.

Việc bảo đảm các điều kiện sinh hoạt văn hóa, không gian cộng đồng và những mối quan hệ xã hội vốn có sẽ giúp người dân sớm thích nghi, gắn bó với nơi ở mới, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa trong quá trình đô thị hóa.

Đáng chú ý, việc TP. Đồng Nai tính toán quy hoạch các khu tái định cư quy mô lớn, có tính kết nối với các khu đô thị, công nghiệp và hệ thống hạ tầng giao thông sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho địa phương.

Nếu được tổ chức thực hiện đồng bộ, các khu tái định cư không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở trước mắt mà còn có thể trở thành những khu dân cư hiện đại, đóng góp tích cực vào quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Để đạt được mục tiêu này, công tác quy hoạch cần tiếp tục gắn với nhu cầu thực tế của người dân, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng, giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống.

Đặc biệt, việc quan tâm đến đời sống người dân sau tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đồng Nai.

Mỗi khu tái định cư được quy hoạch hôm nay không chỉ là nơi an cư mới của người dân mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị Đồng Nai trong tương lai. Với định hướng phát triển lấy người dân làm trung tâm, việc chú trọng quy hoạch, bố trí tái định cư đồng bộ, gắn với sinh kế và an sinh xã hội sẽ là nền tảng quan trọng để TP. Đồng Nai hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, để người dân được thụ hưởng ngày càng tốt hơn những thành quả của quá trình phát triển.