TP Đồng Nai sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động trong ngành giáo dục

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đồng Nai Đỗ Đăng Bảo Linh trình bày dự thảo về mức hỗ trợ.

Theo nghị quyết vừa được HĐND TP Đồng Nai thông qua, mức hỗ trợ cho các đối tượng được quy định là 1 triệu đồng/người/năm. Chính sách này sẽ được tổ chức thực hiện định kỳ hằng năm vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

HĐND TP Đồng Nai cũng yêu cầu việc chi trả phải được các cơ quan, đơn vị hoàn thành ngay trước hoặc trong ngày 20/11 hằng năm. Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ý nghĩa này do ngân sách TP Đồng Nai bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của địa phương.

Người thụ hưởng chính sách gồm cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại phòng văn hóa - xã hội thuộc UBND các xã, phường. Chính sách áp dụng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà giáo tại trường chính trị thành phố và trung tâm bồi dưỡng chính trị xã, phường.

Đặc biệt, nhà giáo, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học (bao gồm cả các cơ sở trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn TP Đồng Nai) thuộc mọi loại hình công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP Đồng Nai đều thuộc diện được hỗ trợ.

Ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai trong lần thăm hỏi, động viên cán bộ ngành giáo dục.

HĐND TP Đồng Nai cũng quyết định mỗi cá nhân chỉ được hưởng hỗ trợ một lần trong một năm và mức chi này không được tính để đóng bảo hiểm xã hội. Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, người lao động cần có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng tại thời điểm thực hiện chính sách và có tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Chính sách này sẽ không áp dụng đối với những trường hợp đang nghỉ việc, nghỉ không hưởng lương...

Trước đó, ngày 19/9, trong buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với ngành giáo dục và đào tạo TP Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Thành ủy, chỉ đạo UBND TP Đồng Nai xây dựng chính sách trình HĐND thông qua nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần của toàn ngành giáo dục thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố xây dựng chính sách ưu tiên cho giáo viên được mua nhà ở xã hội.

Đây là lần đầu tiên TP Đồng Nai ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam trên địa bàn thành phố. Dự kiến, sẽ có trên 73 ngàn người được hưởng chính sách hỗ trợ này, với tổng kinh phí trên 73 tỷ đồng.