TP. Đồng Nai: Rà soát quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp

UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu rà soát, sắp xếp lại các vùng trồng trọt, chăn nuôi theo lợi thế từng địa phương. Ảnh: Văn Dũng

Ngày 28/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên vừa chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan về quy hoạch sản xuất nông nghiệp và định hướng phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, TP. Đồng Nai hiện có khoảng 1 triệu ha đất nông nghiệp, chiếm gần 79% diện tích tự nhiên. Trong đó, diện tích cây lâu năm hơn 615.000ha, cây hàng năm gần 164.500ha.

Đáng chú ý, toàn thành phố có gần 4.300ha cây trồng chủ lực được cấp chứng nhận VietGAP và các chứng nhận tương đương; hơn 3.000ha đang áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Bên cạnh đó, Đồng Nai đã hình thành 15 vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, với tổng diện tích gần 1.600ha.

Khu vực trồng bưởi da xanh theo mô hình nông nghiệp hữu cơ tại xã Bình Tân, TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Trong lĩnh vực trồng trọt, thành phố đã hình thành 205 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, tổng diện tích gần 355.700ha. Trong đó có 13 vùng sản xuất lúa, 16 vùng trồng rau, 105 vùng cây công nghiệp gồm cao su, điều, hồ tiêu, cà phê, ca cao và 71 vùng cây ăn trái chủ lực như chuối, sầu riêng, xoài, bưởi, mít, chôm chôm.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, các vùng sản xuất tập trung được hình thành tại 22 xã, trong đó có 20 xã thuộc khu vực phía Bắc và 2 xã thuộc khu vực phía Nam thành phố. Lĩnh vực thủy sản có 52 vùng nuôi nước ngọt, 3 vùng nuôi nước lợ và 17 vùng nuôi thủy sản lồng, bè.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên nhận định, hoạt động chăn nuôi tại khu vực phía Nam Đồng Nai hiện đang chịu áp lực quá tải. Vì vậy, trong thời gian tới, thành phố cần định hướng phát triển chăn nuôi tập trung về khu vực phía Bắc, gắn với thu hút đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là dự án chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở chăn nuôi hiện hữu, nhất là những cơ sở nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình di dời phù hợp đối với các cơ sở chăn nuôi không còn đáp ứng yêu cầu quy hoạch; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi.

Đối với 205 vùng sản xuất cây trồng tập trung, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, đánh giá lại quy hoạch, xác định rõ các loại cây trồng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và đặc điểm từng khu vực.

Trên cơ sở hiện trạng sản xuất, các địa phương cần lựa chọn, xây dựng những mô hình điểm, từng bước bố trí lại cơ cấu và mật độ cây trồng hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị sản xuất nông nghiệp.

Mô hình nuôi gà Đông Tảo thương phẩm tại xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai. Ảnh: Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên cũng nhấn mạnh, việc rà soát, quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp phải được triển khai đồng bộ, làm cơ sở đề xuất đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là thủy lợi, điện, giao thông và kết nối giao thương.

Cùng với đó, cần chú trọng xúc tiến thương mại, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của từng địa phương.

Việc tổ chức lại không gian sản xuất, phát huy lợi thế từng vùng và đầu tư đồng bộ hạ tầng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao giá trị sản xuất, kiểm soát tác động môi trường, hướng tới phát triển nền nông nghiệp Đồng Nai theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.