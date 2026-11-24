Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai phát biểu tại cuộc họp về triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ (ảnh: Sở Y tế TP Đồng Nai).

Thông tin từ Sở Y tế TP Đồng Nai cho biết, tại cuộc họp mới đây do bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, ngành Y tế đã báo cáo tiến độ triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân TP Đồng Nai năm 2026.

Theo báo cáo, đến ngày 20/11/2026, thành phố đã rà soát, lọc trùng dữ liệu khám sức khỏe của 3.503.731 người, đạt 85,3% so với tổng số 4.107.708 người trong nguồn dữ liệu thống kê, tương ứng 81,7% dân số toàn thành phố theo số liệu báo cáo.

Về tiến độ liên thông dữ liệu tại 95 xã, phường, có 6 địa phương đạt từ 80% trở lên; 30 địa phương đạt từ 50% đến dưới 80%; 55 địa phương đạt từ 30% đến dưới 50% và 4 địa phương dưới 30%. Số liệu này chưa bao gồm kết quả khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện được kế thừa.

Tỷ lệ khám sức khỏe của người học từ mầm non đến đại học đạt 89,73%; người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 77,19%; người lao động ngoài khu, cụm công nghiệp đạt 69,20%. Riêng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị đã báo cáo số liệu đạt 99,89%.

Quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do dữ liệu từ nhiều nguồn chưa đồng bộ, một số hồ sơ thiếu thông tin định danh hoặc chưa được liên thông. Tiến độ tổ chức khám tại một số địa phương, doanh nghiệp còn chậm.

Để khắc phục, Sở Y tế yêu cầu 22 trung tâm y tế khu vực và 3 bệnh viện đa khoa khu vực tập trung nguồn lực hỗ trợ tổ chức khám; đồng thời tiếp tục triển khai 6 đoàn kiểm tra về chất lượng chuyên môn, tính trung thực của hồ sơ và việc liên thông dữ liệu.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân theo kế hoạch vào ngày 15/12/2026.

Đáng chú ý, Sở Y tế được giao chuyển danh sách 290 cơ sở giáo dục chưa hoàn thành nhập liệu cho 61 xã, phường liên quan để phối hợp cập nhật. Các địa phương cũng phải rà soát, đối chiếu dân số mục tiêu và bổ sung kết quả khám sức khỏe còn thiếu trên hệ thống để làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe người dân trong thời gian tới.