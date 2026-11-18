TP. Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026. Ảnh: Văn Dũng

Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út, Trưởng Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 vừa chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố trong quý IV/2026.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch số 358/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý IV/2026.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo Kế hoạch số 358/KH-UBND, trong quý IV/2026, TP. Đồng Nai tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tối đa các động lực tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ và tiêu dùng.

Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý IV/2026 là 13,60%, qua đó đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 11% theo kịch bản tăng trưởng điều chỉnh.

TP. Đồng Nai phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV/2026 là 13,60%. Ảnh minh hoạ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, tạo nền tảng và tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành trong công tác rà soát, tổng hợp, báo cáo số liệu. Theo đó, lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Chỉ đạo về tính chính xác của thông tin, số liệu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, bảo đảm phản ánh sát thực tiễn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kịch bản tăng trưởng của thành phố.

Cùng với việc rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình tăng trưởng kinh tế bảo đảm kịp thời, chính xác, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2026.

Đồng thời, tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu, tăng cường chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, đây là nguồn lực quan trọng để thành phố đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong những năm tới.